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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund için 7 emir

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Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund için 7 emir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alman ekibi karşısında nasıl oynamaları gerektiğini takımına 7 maddede anlattı.

Spor Servisi - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde çıkacakları ilk sınav olan Borussia Dortmund karşısında oynanacak futbol ve taktik konusunda son çalışmaları yaptı. Dordmund’un üst düzey bir ekip olduğuna dikkat çeken yalçın oyuncularına “Gruptaki tüm takımlar kadar şansımız var. Ama haddimizi bilerek oynamalıyız” dedi. Yarın siyah beyazlı takımın taraftar desteği ile önemli bir mücadeleye çıkacağına çıkacağına dikkat çeken 49 yaşındaki teknik adam futbolcularına şu uyarıları yaptı:

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TEMPOYU ONLAR BELİRLEMEMELİ

1- Çok hızlı oynuyorlar, tempoyu onların belirlemesine izin vermemeliyiz.

2- Rakibe fazla yüklenmemek gerek, kaptıracağımız toplar pahalıya patlayabilir.

3- Top merkezli oynuyorlar, topun olduğu yere baskı yapıyorlar... Kayıplara dikkat etmeliyiz.

4- Hızlı ve dinamik hücumcularına karşı defans ve sağ, sol kanatlarımızda kesinlikle hata yapmamalıyız

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AKILLI OYNAMALIYIZ

5- Josef de Souza, Pjanic veya Atiba. Hangisi forma giyerse yapacağımız ataklarda akıllı oynamalı.

6- Dordmund futbolcularla birlikte top oynamalıyız. Fizik ve taktik üstünlükleri var, önlemeliyiz. Ve bu üstünlüğü kırmalıyız

7- Dortmund, Leverkusen deplasmanında yüksek tempolu zorlu bir maç oynadı. Bu durumu avantaja çevirmeliyiz.

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GALİBİYET PRİMİ 20’ŞER BİN EURO

Beşiktaş yönetiminden Şampiyonlar Ligi için özel tarife. Geçen yılın şampiyonu siyah beyazlılarda oyunculara tüm primlerinin ödenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi için yönetim özel bir prim sistemi belirlendi. Her galibiyette 2.8 milyon Euro kazanacak olan Kartal’da bu paranın 20’şer bin Euro’su takıma dağılacak.

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