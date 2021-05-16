Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan bir paylaşım daha! "Zaferler..."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki mesajıyla taraftarların beğenisini kazandı.
Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör sergen yalçın, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.
Kazanılan 16. şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan başarılı çalıştırıcı, son paylaşımındaki mesajıyla dikkat çekti.
Sergen Yalçın paylaşımında, "Zaferler ancak savaşılarak kazanılır..." ifadelerini kullandı.
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