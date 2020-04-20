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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın net konuştu! "İntihar olur"
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2020 - 00:39,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın net konuştu! "İntihar olur"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından takipçileriyle canlı yayın yaptı.

“Geldiğimiz günden beri oyun anlamında çok değişen bir şey yok. Bazı şeyler toparlandı. Oyuncularımız daha güvenli oynamaya başladı” diyen Yalçın, “Taraftarımızın istediği oyuna uygun oynamaya çalışıyoruz. Bu kadar kısa zamanda ancak bu kadar oldu. Haziranda Antalya’da maç oynatmak biraz intihar. Taraftarsız futbol olmaz” ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlıların hocası ayrıca, “Sürekli Talisca ile ilgili mesajlar geliyor. Talisca’yı kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. O kadar kolay değil o işler” dedi.

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