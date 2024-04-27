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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den hakem eleştirisi

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#Beşiktaş#Süper Lig#Serdar Topraktepe
Beşiktaşta Serdar Topraktepeden hakem eleştirisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 21:49

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri derbinin ardından konuştu.

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig'de 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Hakem yönetimini eleştiren Serdar Topraktepe, "Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen. Daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü." dedi.

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"ANKARAGÜCÜ MAÇINA IŞIK VERDİ"

Oyunlarının Ankaragücü maçında ışık verdiğini belirten Topraktepe, "Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum." dedi.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Serdar Topraktepe

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