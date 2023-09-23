Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten oyunculara sert uyarı: 'Böyle devam edemeyiz'

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Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu’ndaki ilk maçında Club Brugge deplasmanından 1 puanla dönmesine karşın ortaya konan futbol kimseyi memnun etmedi.

Siyah beyazlı takım karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine mahkum oynarken, Belçika ekibi 12’si isabetli 19 şut çekti. Kaleyi bulan şutların 11’inde kaleci Mert Günok’u geçemeyen Club Brugge, 2 kez de direklere takıldı. Orta saha ve savunmada son derece dağınık bir görüntü sergileyen Beşiktaş, hücumda da etkili olamadı. Maçta 3’ü isabetli 4 şut atan siyah beyazlılar, Cenk Tosun’un klas vuruşuyla beraberliği yakalamayı bildi.

YAPILAN HATALARI ANLATTI

3-0 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından Brugge karşısındaki kötü futbol, teknik direktör Şenol Güneş’i bir hayli sinirlendirdi. Dün futbolcularına bu iki maçı izleten tecrübeli çalıştırıcı, yapılan hataları anlattı. İki maçta rakiplerin toplam 27 şut attığını ve bunların 17’sinde isabet sağladığını vurgulayan Güneş, “Bu rakamlar savunmada iyi konsantre olamadığımızı gösteriyor. Attığımız şut sayısı ise çok az. İki maçta 12 şut attık ve 4 isabet bulduk. Yani hücumda da kötüyüz. Bir an önce toparlanmamız lazım. Böyle devam edemeyiz” uyarısında bulundu.

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Öte yandan Tahkim Kurulu, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye verilen 400 bin lira para cezasını 200 bin liraya düşürdü.