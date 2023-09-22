×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TFF'den Onur Bulut dosyası için yeni açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#TFF#Onur Bulut
TFFden Onur Bulut dosyası için yeni açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 19:22

Türkiye Futbol Federasyonu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşınan Onur Bulut transferindeki incelenmenin devam edeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Onur Bulut transferi nedeniyle Kayserispor'un açtığı davada, dosyanın incelenmesinin devamına oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması;

Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin futbolcu Onur Bulut ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/88 - K.2023/119 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 22.09.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin vekilli Av. M. Şekip Mosturoğlu, futbolcu Onur Bulut vekilleri Av. Ercan Sevdimbaş ve Av. İpek Palamut, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. vekilleri Av. Enes Şimşek, Av. Alp Tolga Arcan ve Av. Berkan Boyacı’nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile karar verilmiştir

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBeşiktaşta Aboubakar takımdan ayrı düz koşu yaptıBeşiktaş'ta Aboubakar takımdan ayrı düz koşu yaptıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#TFF#Onur Bulut

BAKMADAN GEÇME!