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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Lyanco açıklaması: Özel bir durumu varmış

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Transfer
Beşiktaşta Şenol Güneşten Lyanco açıklaması: Özel bir durumu varmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 19:31

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'u 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından konuştu.

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Şenol Güneş, Beşiktaş'ın hazırlık maçında Strasbourg'u 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kampı değerlendiren Şenol Güneş, "Kamp çalışmalarımız iyi geçti. Tüm oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Çok daha iyi durumdayız. Zaten oyun yapımızda bir takım temel yapılar vardı. Biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz. İlk resmi maçımız 27 Temmuz'da oynayacağız. Bugünkü hazırlık maçında da iyiydik. Elimizdeki oyuncularla ne yapacağımızı gördük. Hazır olup, alternatif oyuncuları kendi içimizde bulup, eksik oyuncuları da alarak yeni sezona hazırlanmak istiyoruz. Oyuncuların niyeti iyiydi. O yüzden mutluyum. Biz Beşiktaş'ın askerleri durumundayız. Başarıyı nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Ne kadar çok transfer olsa o kadar iyi olur." diye konuştu.

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Transferlere ilişkin konuşan Şenol Güneş, Lyanco'nun durumuyla alakalı olarak "Amartey ve Onana ile bir sorunumuz yok. transfer yapacağımız bir gerçek. Kayıp vermeden gitmek durumdayız. Tartışma ve fikir ayrılığı olabilir. Yönetim de elinden geleni yapıyor. Lyanco'yu istiyoruz ama özel bir durumu varmış. Yine de konuşuyoruz, ne yaptılar bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Transfer