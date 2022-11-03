Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Galatasaray derbisi için işi sıkı tutuyor! Futbolcularını tek tek ikaz etti

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Beşiktaş’ta hafta sonu oynanacak Galatasaray maçının hazırlıkları sürerken bir yandan da teknik ekip rakibi en ufak ayrıntısına kadar analiz ediyor.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde adeta olağanüstü hal ilan edilirken, siyah beyazlı takımdaki ikinci döneminde henüz ikinci maçında önemli bir sınava çıkacak olan teknik direktör Şenol Güneş zorlu G.Saray deplasmanında takımına güvendiğini dile getirdi.

KİLİDİ AÇACAK OYUNCULARIMIZ VAR

Sık sık yöneticilerle bir araya gelen ve son durum hakkında bilgi veren deneyimli teknik adam “Şu anda Ghezzal’ın sakatlığı dışında canımızı sıkan bir şey yok. Ümraniyespor karşılaşması takıma büyük moral verdi.

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Ümraniye hiç de yabana atılacak bir takım değil, son sırada olmaları yanıltmasın, öyle organize bir takıma 5 gol atmak önemli. Kilidi açacak oyuncularımız var, forvet hattımız ve kanatlarımız çok iyi” ifadelerini kullandı.

SİSTEMDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Son antrenmanda futbolcularıyla da kısa bir sohbet gerçekleştiren Şenol Güneş “Sistemimizden asla taviz vermeyeceğiz. Önemli olan doğru zamanda doğru paslarımızı kullanmak ve kontrataklarda etkili olmak. Yardımlaşma halinde olduğumuzda rakibimizin zaaflarını çözeriz.

Şu anda özellikle defansif anlamda rahatsızlıklarımızı çözmeliyiz. Kesinlikle riskli oynamamalıyız” dedi.