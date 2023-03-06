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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Dele Alli'yi tribüne gönderdi

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Dele Alli
Beşiktaşta Şenol Güneş, Dele Alliyi tribüne gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Daha önce sakat olduğu zamanlarda kadroya giremeyen Alli, bu kez performans düşüklüğü nedeniyle kesik yedi.

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Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen isimlerin başında gelen Dele Alli, Ankaragücü maçının kadrosuna giremedi.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanlardaki performansını yetersiz gördüğü İngiliz futbolcuyu tribüne gönderdi.

Beşiktaş’ta Dele Alli ile birlikte Umut Meraş ve Atiba da maç kadrosunda yer almadı. Dele Alli bu sezon ligde sakatlık nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giymedi. İngiliz yıldız; Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olmadı.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Dele Alli

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