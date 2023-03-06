Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Dele Alli'yi tribüne gönderdi

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Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen isimlerin başında gelen Dele Alli, Ankaragücü maçının kadrosuna giremedi.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanlardaki performansını yetersiz gördüğü İngiliz futbolcuyu tribüne gönderdi.

Beşiktaş’ta Dele Alli ile birlikte Umut Meraş ve Atiba da maç kadrosunda yer almadı. Dele Alli bu sezon ligde sakatlık nedeniyle Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giymedi. İngiliz yıldız; Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olmadı.