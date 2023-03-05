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Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut: 'Yıllardır buradayım gibi'

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#Beşiktaş#Onur Bulut#Salih Uçan
Beşiktaşın yeni transferi Onur Bulut: Yıllardır buradayım gibi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 21:37

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Onur Bulut, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Onur Bulut ve Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Onur Bulut: AYLARDIR, YILLARDIR BURADAYIM GİBİ HİSSEDİYORUM'

Benim için çok iyi bir maç oldu. Takım arkadaşlarım ilk günden beri bana çok destek verdiler. Hemen hemen 4 haftadır buradayım. Aylardır, yıllardır buradayım gibi hissediyorum. Bunu da en iyi performansımla göstermek istedim

ATMOSFERDEN ÇOK ETKİLENMİŞTİM

3.5 sene önce Almanya'dan Türkiye'ye geldim. İlk büyük maçım Beşiktaş'a karşıydı. Atmosferden çok etkilenmiştim. İlla Beşiktaş'ta oynamalıyım diyordum. Taraftarların sevgisi de çok güzel duyguydu

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Salih Uçan: FARKLI BİR MAÇ OLACAKTI

Kötü günler geçiriyoruz; ülke adına, takım olarak da öyle. Toparlanmamız gerekiyor. Zorlu bir mücadele oldu. Çok şans bulduk, hem ilk yarı hem ikinci yarı. Pasları ve son vuruşları doğru yapabilsek farklı bir maç olacaktı

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ÇOK PUAN KAYBETTİK

Son dakikalarda pozisyonlar verdik ama gol de atabilirdik. Daha çok maç kazanmamız lazım. Çok puan kaybettik.

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#Beşiktaş#Onur Bulut#Salih Uçan

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