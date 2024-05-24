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Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan sözleşme sorusuna yanıt!

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Türkiye Kupası
Beşiktaşta Salih Uçandan sözleşme sorusuna yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 01:59

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Türkiye Kupası'nda şampiyon oldukları maçın ardından konuştu.

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Beşiktaş, Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Final karşılaşmasının oyuncusu seçilen Salih Uçan, mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kötü bir sezon geçirdiklerini ancak sezonu kupa ile kapattıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Salih Uçan, "Otobüste maça gelirken arkadaşlarıma söyledim. 11 aydır birlikteyiz, 10 ayı mutsuz geçirdik. Sakatlıklar, cezalar, mağlubiyet, beraberlik derken çok kötü bir sezon geçirdik. Ama 1 gün, tek bir maç, her şeyi unutturma şansı. Bence herkes bugün kötü geçen sezonu unuttu. Taraftar çok büyük destek verdi, oyuncular çok büyük karakter koydu. Sonucunda galibiyet, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Gösterdiği performansla final maçının oyuncusu seçilen Salih Uçan, "Bugün şanslı günümdeydim. Takıma da katkı verdim. Her şey takım için, Beşiktaş için. Sonunda kupa kazandık. Verdiğim katkıdan dolayı da mutluyum" şeklinde konuştu.

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O KONUDA BİR ŞEY DEMEYEYİM

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğiyle ilgili soruya ise, "Sözleşmem sona eriyor. Hayırlısı olsun. O konuda bir şey demeyeyim" şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Türkiye Kupası

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