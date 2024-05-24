Serdar Topraktepe: 'Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz'

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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Serdar Topraktepe, final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Topraktepe'nin sözleri;

Kupa tek maç, tek maçlar zor oluyor. Futbolcularımla gurur duydum. Ne istediysek maç içerisinde yaptılar. Mağlup duruma düşmemize rağmen istediğimiz her şeyi yaptılar. Bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık.

BEŞİKTAŞ'IN HER ZAMAN İÇİNDEYİZ

Maçı kazanmayı bildik. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum, hepsini kutluyorum. Ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Futbolcuyken de kupalar aldık, bunu bana yaşatan Rabbime şükürler olsun.

TARAFTAR MUHTEŞEM

Ben her zaman Beşiktaş'ın içinde olmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarımız her zaman muhteşem. Hatay maçında bile bütün tribünler doluydu. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Hepsine can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

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