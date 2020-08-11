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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:48,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
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Beşiktaş'ta 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Alpay Çelebi, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Enzo Roco, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.


Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Beşiktaşta sağlık kontrolleri sürüyor

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