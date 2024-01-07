Beşiktaş'ta sadece 188 dakika süre almış, sonrasında kadro dışı bırakılmıştı! Jean Onana'nın yeni adresi ortaya çıktı: Fransız devine gidiyor!

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Bu sezon üst üste alınan kötü sonuçların ardından hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Beşiktaş'ta yeni yönetim, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sezon başında takıma katılan isimler arasından maliyeti ve performansı nedeniyle en çok eleştirilen isimlerden biri olan Jean Onana, Fenerbahçe maçı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. Takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu için sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMAYA VARILDI





TRT Spor'un haberine göre siyah - beyazlılar, oyuncunun kiralık transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Haberde 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun da Marsilya'da olacağı kaydedildi.

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188 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Onana, 1 asist yaptı. Kamerunlu orta saha oyuncusu, 188 dakika sahada kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU





Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'in, 7 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında Onana ile ilgili sözleri gündem olmuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Yeni transferlerden en hazır oyuncu Onana, onu da ben oynatmıyorum. Orta sahada oynayan oyuncular var. Almasak 'Neden almadın?' diyorlar. Madem 3 orta saha var 'Neden aldın?' diye bakılabilir" şeklinde konuşmuştu.