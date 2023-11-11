Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay imza töreninde açıkladı! 'Çağırdılar geldim, görev sürem...'

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Siyah-beyazlılara imza atarak yeni görevine başlayan Çalımbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

Bütün futbol hayatım Beşiktaş'ta başladı ve burada bitti. Beşiktaş'ın bende yeri hep apayrıdır. Aynı ilk başladığım zamana benziyor bugün.

BU KRİZİ ATLATACAĞIZ

Ufak bir idman yapacağız ve maça çıkacağız. Bu benim için dezavantaj. Ancak oyuncularla konuştuk. İnşallah sahaya bambaşka şekilde çıkacaklar. Bu krizi en iyi şekilde atlatacağız.

ÇAĞIRDILAR GELDİM

Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Çağırdılar geldim. 'Durumumuz iyi değil' dediler, 'Sorun değil' dedim. 'Yapar mıyız hocam?' dediler, ben de 'Yaparız' dedim. Mutluyum.

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NEREYE KADAR GİDERSE...

Görevimin ne kadar süreceğini merak ediyorsunuz. Nereye kadar giderse... Bizim için zor bir başlangıç. Hakikatten sıkıntılı durum. Taşın altına elimizi koyacağız. Başkana da söyledim, bana bir görev teklif edildikten sonra 'Yok' demem mümkün değil! 2 maç olur, 3 maç olur! Çağırıldığım zaman gerekeni yaparım.

DAHA FARKLI OLURDU

Mutluyum, işimizin zor olduğunu biliyorum. Buraya benden önce gelen arkadaşlardan daha zor durumdayım. Daha önce gelsem, daha farklı şeyler olacağını biliyorum. Ama bu durumu atlatacağız. En önemli destekçimiz taraftar. Taraftar üzgün, kızgın, sinirli. Öncelikle onları kazanmamız lazım.

SIKINTILARI ÇÖZECEĞİZ

Oyuncuların kapasitesi bu değil. Onu aşmak için zaman lazım. Ancak zaman yok. Bir ter idmanı yapacağız ve maça çıkacağız. En önemli şey Başakşehir maçını geçmek. Sonra ara var ve arada kampa gideceğiz. Aradan sonra bambaşka şekilde döneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. O sıkıntıları çözeceğiz. Bazılarının sıkıntısını biliyoruz, transferden oluyor. Sorunları kafadan atıp, maçlara daha iyi devam edeceğiz. Futbolda her şeyi gördüm. Çok krizli takımla gittim. Önce krizi çözüp, sonra işimize bakıyorduk. Burada zaman az, maça 1,5 gün bile yok.

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KEŞKE DAHA ÖNCE ÇAĞIRSALARDI

Keşke beni daha önce çağırsalardı. Takımı tanıyabilirdim. Zamanım olsaydı Avrupa'da da gruplardan da çıkabilirdik. Ama artık geriye bakmaya gerek yok. Elimizdeki oyuncularla buradan çıkmaya çalışacağız. Beşiktaş'a minnet borçluyum. Beşiktaş bize verdi, şimdi sıra bizde. Elimizden geleni yapacağız.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA OYNAR

Beşiktaş şampiyonluğa oynamak zorunda. Başkan adayları sağ olsun beni aradılar. Hepsi değerli insanlar. Ben zaman düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey Başakşehir maçı. Bana zaman verildiğinde iyi şeyler yapacağıma yürekten inanıyorum. Bu takım geçen sene 15 maç namağlup gitti. Bugünkü durumdan çok iyisini yapabilirler.

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BUGÜNKÜ RIZA FARKLI

İlk geldiğimde de taşın altına elimi koydum. O sene de Avrupa'dan elenmiş, Türkiye Kupası'ndan elenmiş, ligde alt sıralarda bir takım vardı. Ama biz çok güzel şeyler yaptık, bir tek Galatasaray'a kaybettik. O zamanki Rıza ile bugünkü Rıza arasında çok fark var. 4 maç sonra gitmekten korkmuyorum.

BU TAKIM BAMBAŞKA OLURDU

Transfer edilen oyuncuların hepsi iyi. Bana göre hazır değillerdi. O yüzden kendilerini gösteremediler. Özellikle Bakhtiyor Zaynutdinov! Milli takımına çok iyi işler yapıyor ama bizde sol bek oynuyor. Yeri sol bek değil. Herkes kendi pozisyonunda oynayacak. Arkadaşlarımız daha erken ve hazır gelselerdi, bu takım bambaşka olurdu.

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LİDERLİK VASFI OLMAZSA...

Bir teknik direktörde liderlik vasfı olmazsa krizi çözme ihtimali sıfır. Oyuncuların hepsinde bir kırgınlık ve karamsarlık var. Ben kendilerine birkaç şey söyledim. Bunları düzelteceğiz.

ABOUBAKAR'A 'HAZIR MISIN?' DEDİM

Vincent Aboubakar'ı gördüm ve 'Hazır mısın?' dedim. O da 'Yok' dedi. Zaten sekerek yürüyor. Son sıradaki Antalyaspor'a gittim, çünkü kadroları iyiydi. Yerleri orası değildi. Bu takım çok çok daha iyi. Dün futbolcularla görüştüğümde hepsinde kırgınlık, mental yorgunluk ve karamsarlık gördüm. Bunları düzelteceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Sakat arkadaşlar da var. Bu takım toparlanır ama oyuncuların da istemesi lazım.

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5 YILLIK PROJEM VAR

Altyapının başında olan ağabeyimiz Mehmet Ekşi ile görüştük. Birkaç genç arkadaşımızı Antalya kampına götürmek istediğimi söyledim. Mert Hakan Yandaş'ı mesela biz gördük, çok iyi bir yere geldi. Şu anda Fenerbahçe'de. Altyapıdaki arkadaşlarla aramız iyi. Uzun süre devam edersek, 5 yıllık projem var.

BURAK YILMAZ YORUMU

Burak Yılmaz sevdiğim bir insan. Eskişehir'de, Trabzon'da beraberdik. Futbolculuğu mükemmeldi. Hiç görüşmedik. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Erken başladı. Çok hırslı birisi. Antrenörlükte belli bir yere gelmeniz gerekiyor. İyi futbolcuyuz ama hemen antrenör olamayız. Yanımızdaki ekip çok iyi olmalı. Biz anatomiyi bilmeyiz ama yanımızdaki arkadaşlar bilir. Kesinlikle de tecrübe kazanmamız lazım. Futbolculuktan sonra staj lazım. Ümit Milli Takım'da 2 sene çalıştım, Mustafa Denizli'nin yanında çalıştım. 'Fenerbahçe'ye de gel' dedi ama İngiltere'ye gittim, takımların idmanlarını analiz ettim. Christoph Daum'un yardımcılığını yaptım. Sonra Göztepe'ye gittim. Burak da çok iyi antrenör olabilir, belli evreleri geçmesi gerekiyor.

KENDİ EKİBİMLE DEVAM EDECEĞİM

Kendi antrenör ekibimle yola devam edeceğim. Bir aksilik olursa, başka birini de ekibe alırız. Takımın her yerinin iyi olması lazım. Bu takımdakiler pasif oyuncular değil. Kafalarını sahaya vermeleri gerekiyor. Başakşehir maçını çok iyi bitirmemiz lazım. Taraftara çok ihtiyacımız var gerçekten. Beraber yeni sayfa açmamız lazım.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Galatasaray'ın avantajı, oturmuş bir kadrosu var. Şu anda bizim bulduğumu bir sürü oyuncu var. Ekibim sürekli araştırma yapıyor. Transfer şansımız olursa, bulduğumuz hazır oyunculardan 1-2 tane alabiliriz.