Beşiktaş'ta 2. Atom Karınca dönemi! Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sitem

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UEFA Konferans Ligi’ne 4. haftada havlu atan Beşiktaş’ta, Şenol Güneş’in istifasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başına getirilen Burak Yılmaz da görevini bıraktı. Siyah beyazlılar, Yılmaz yönetiminde 4’ü ligde, 2’si Avrupa’da çıktığı 6 maçın 4’ünü kaybederken Bodo/Glimt yenilgisiyle Konferans Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmadı. Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşma sonrası sözlü olarak istifasını sunan Yılmaz, dün ise yazılı olarak görevi bıraktığını iletti.

ÇEBİ'DEN BURAK YILMAZ'A SİTEM

Olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklayan başkan Ahmet Nur Çebi ise, "Seçime kadar kalmanı beklerdim" diye sitemli bir cevap verip Burak Yılmaz’ın istifasını kabul etti. Siyah beyazlı kulüp de resmi siteden yaptığı; “10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” açıklamasıyla ayrılığı duyurdu.

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BURAK YILMAZ: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER

Başarılarla dolu aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Beşiktaş’ta önce Şenol Güneş’in ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayan, deneyimli teknik direktörün istifası sonrası büyük bir sorumluluk üstlenerek takımın başına geçen Burak Yılmaz, kulübe veda etti. Bodo maçı sonrası istifasını sunan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı “Her şey için teşekkür ederim” paylaşımıyla camiayla vedalaştı.

RIZA ÇALIMBAY'IN İLK SINAVI BAŞAKŞEHİR İLE

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın 12 puan gerisinde yer alan siyah beyazlılar yeni başkanını seçeceği 3 Aralık’a kadar 3 Süper Lig, 1 Konferans Ligi maçına çıkacak. Yarın Başakşehir sınavıyla başlayacak bu 4 maçlık seride takımın başında yer alacak isim ise resmen Rıza Çalımbay oldu. Asbaşkan Emre Kocadağ, tecrübeli teknik adam ile bir görüşme yaparken Çalımbay bu kritik süreçte takımın başına geçmeyi kabul etti. Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirimle de Rıza Çalımbay resmen göreve başladı.

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"BEŞİKTAŞ TARAFTARI GÖZÜMDE 12. ADAM DEĞİL 1. ADAMDIR"

Göreve geldikten sonra ilk açıklamayı TRT Spor’a yapan Rıza Çalımbay; İşimiz kolay değil biliyorum ama ben futbolculara ve taraftarlarımıza güveniyorum." dedi. Görev süresi ile ilgili başkan Ahmet Nur Çebi ile herhangi bir konuşma yapmadığını belirten Çalımbay, “Beşiktaş’a döndüğüm için mutluyum tabii ki. Elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. İşim kolay değil. Ama ben başarılı olacağımıza inanıyorum. En başta taraftara güveniyorum. Onların desteğiyle çok güzel yere geleceğiz. Beşiktaş taraftarları benim için 12. adam değil, 1. adamdır. ifadelerini kullandı.

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