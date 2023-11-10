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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Vincenzo Montella'dan sürpriz...

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#Milli Takım#Montella#Galler
A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı Vincenzo Montelladan sürpriz...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 15:42

A Milli Takım'ın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

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Almanya ve Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu.

İşte Vincenzo Montella'nın kadro seçimi...

A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı Vincenzo Montelladan sürpriz...

KALECİ: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

SAVUNMA: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

FORVET: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Yusuf Yazıcı (Lille)

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#Milli Takım#Montella#Galler

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