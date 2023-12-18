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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay için kritik gün! Kontratındaki özel maddenin süresi doluyor

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#Beşiktaş#Lugano#Rıza Çalımbay
Beşiktaşta Rıza Çalımbay için kritik gün Kontratındaki özel maddenin süresi doluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 09:26

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi döneminde göreve getirilen Rıza Çalımbay’ın sözleşmesindeki özel maddenin son günü... Hasan Arat yönetimi, tecrübeli hocanın kontratını bugün feshetmezse sözleşme otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

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Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan özel bir sözleşmeyle göreve gelen Rıza Çalımbay’ın takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlı kulüpte ilk açıklanan seçimli genel kurul tarihi 17 Aralık olduğu için Rıza Çalımbay’ın sözleşmesindeki opsiyon bugün sona eriyor. Beşiktaş’ın yeni yönetiminin, tecrübeli hocanın sözleşmesini bugün itibariyle sonlandırma hakkı bulunuyor. Buna karşın Beşiktaş Yönetimi’nin henüz bu konuda kararsız olduğu öğrenildi. Eğer Çalımbay’ın sözleşmesi bugün feshedilmezse deneyimli hocanın kontratı otomatik olarak 1 sene daha uzayacak.

LİG VE KUPADAKİ DURUM BELİRLEYİCİ OLACAK

Kara Kartal’da idarecilerin, gündemine yerli ve yabancı pek çok hoca gelmesine karşın şu an için Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması konusunda tam bir fikir birliğine varmadığı, önümüzdeki dönemde alınacak sonuçların hocanın kredisini artırabileceği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Lugano maçında alınan galibiyet ve görev verilen gençlerin iyi oyunu yönetimi sevindirirken ligde ve kupada alınacak sonuçlar Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş’taki durumunu belirleyecek.

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"Rıza Çalımbay’ı değerlendirirken doğru olanı bulabilmek için Beşiktaş’ın çocuğu kısmını bir yana ayırmak gerek. Önce Beşiktaş kadrosunu değişkenlikten kurtarıp gidecek ve gelecekleri netleştirip, sezon sonuna kadar da Rıza Çalımbay’la devam etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni bir teknik direktörün istekleri şu an için mali açıdan Beşiktaş’ın bütçesini aşabilecekken, Rıza hoca, Samet hoca ile beraber Beşiktaş için daha uygun kararları birlikte alabilirler."

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#Beşiktaş#Lugano#Rıza Çalımbay

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