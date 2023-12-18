Aboubakar’ın menajeri Pini Zahavi, Beşiktaş'a rest çekti: Ya özür dilersiniz ya da ocakta gideriz

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Beşiktaş’ta geçen hafta başında takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana ve Rachid Ghezzal’a af gelse de sular durulmuş değil... Sakatlığı devam eden Valentin Rosier hariç diğer 4 futbolcu takımla çalışmalara başlarken Vincent Aboubakar sürpriz bir şekilde sosyal medya hesabında Beşiktaş’ı takip etmeyi bıraktı. Ayrıca Kamerunlu yıldızın menajeri Pini Zahavi de yönetimle görüşme gerçekleştirdi.

OYUNCUMUN İTİBARINI ZEDELEDİNİZ

Zahavi, Beşiktaş yönetimini bu süreçte profesyonel davranmamakla suçlarken “Takındığınız tavır ve aldığınız karar Çok saçma. Vincent, Suudi Arabistan’da El Nassr takımında servet kazanıyordu, bunu elinin tersiyle iterek Beşiktaş’a geldi. Bu takıma katkısı ortada. Oysa siz altı boş iddialarla, saçma gerekçelerle onu kadro dışı bıraktınız, itibarını zedelediniz. Üstüne hiçbir şey olmamış gibi bir hafta dolmadan affettiniz. Vincent çok kırıldı, bu şartlarda kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmesi çok zor” ifadelerini kullandı.

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EĞER OCAKTA AYRILIRSANIZ ŞARTLAR BELLİ

Pini Zahavi toplantıda “Ya Vincent’ten kamuya açık şekilde özür dilersiniz ya da ocak ayında takımdan ayrılırız. Bu şartlarda Vincent devam etmek istemiyor” dedi. Siyah beyazlı yöneticiler İsrailli menajerin söylemleri karşısında geri adım atmazken, “Oyuncunuzun kadro dışı kalması teknik kadromuzun raporu sonrasında gerçekleşmiştir, tartışmaya kapalıdır. Eğer ayrılmak niyetindeyseniz şartlar belli. Eğer devre arasında 7 milyon Euro bonservis bedeli getirirseniz biz de o zaman değerlendiririz” diye konuştular.

TARTIŞMAM VEYA DiSiPLiN DIŞI DAVRANIŞIM OLMADI

Vincent Aboubakar kadro dışı kararına tepki göstermişti. Kamerunlu yıldız yaptığı açıklamada “Kulüpteki hiç kimseyle bu sezon hiçbir tartışmam veya disiplin dışı davranışım olmadı. Bu sezon şimdiye kadar 11 gol attım, 3 asist yaptım. Kontratlı olduğum her dakika boyunca tüm eforumu ve konsantrasyonumu verdim” ifadelerini kullanmıştı.