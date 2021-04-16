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GeriFutbol Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan beraberlik yorumu! 'Sergen hoca söylemişti'
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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan beraberlik yorumu! 'Sergen hoca söylemişti'

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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan beraberlik yorumu! 'Sergen hoca söylemişti'

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

HALEN LİDERİZ

Sergen Yalçın'ın geçen hafta yaptığı açıklamaları hatırlayan Rıdvan, "Üzgünüz ama önümüzde 7 maç var. Sergen hocamız da demişti kimse 8'de 8 yapamaz diye. Hala lideriz" dedi.

KİMSENİN ÜZÜLMESİNE GEREK YOK

Rıdvan Yılmaz sözlerini, "Yoğun fikstüre gireceğiz ama bütün camianın birbirine ihtiyacı var, kimsenin moral bozulup üzülmesine gerek yok." ifadeleriyle tamamladı.

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