Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan beraberlik yorumu! 'Sergen hoca söylemişti'

Süper Lig'de Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

HALEN LİDERİZ

Sergen Yalçın'ın geçen hafta yaptığı açıklamaları hatırlayan Rıdvan, "Üzgünüz ama önümüzde 7 maç var. Sergen hocamız da demişti kimse 8'de 8 yapamaz diye. Hala lideriz" dedi.

KİMSENİN ÜZÜLMESİNE GEREK YOK

Rıdvan Yılmaz sözlerini, "Yoğun fikstüre gireceğiz ama bütün camianın birbirine ihtiyacı var, kimsenin moral bozulup üzülmesine gerek yok." ifadeleriyle tamamladı.

>