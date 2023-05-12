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Beşiktaş'ta Redmond seferberliği!

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#Transfer#Beşiktaş#Redmond
Beşiktaşta Redmond seferberliği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 10:35

Beşiktaş'ta son dönemde uçuşa geçen Nathan Redmond'ın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şenol Güneş, İngiliz futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Yönetim ise yıldız futbolunun bonservisi için çözüm arıyor.

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Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton’dan kiralanan Nathan Redmond, sezon başında beklenen performansı veremedi. Ancak yıldız kanat oyuncusu, özellikle Şenol Güneş göreve geldikten sonra her geçen gün yükselen bir grafik sergilemeyi başardı.

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Son 7 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran, 3 de gol pası veren İngiliz futbolcunun, kiralık kontratı ise sezon sonunda sona erecek. Fanatik'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, deneyimli futbolcuyu kaçırmak istemiyor. Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, yönetim ile yaptığı görüşmede 29 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını istediği öğrenildi.

Fakat Redmond’un, Türkiye’de kalıp, kalmayacağı konusunda henüz net bir karar vermediği ve bu konuda ailesi ile bir görüşme gerçekleştireceği bilgisine ulaşıldı. Siyah-Beyazlılar, sezon bitmeden Redmond’u ikna edip, yaz transfer döneminde ise Southampton ile bonservis konusunda görüşmelere başlamak istiyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Redmond

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