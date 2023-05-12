Beşiktaş'tan Meksikalı golcü Raul Jimenez'e yakın takip!

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Portekiz A Bola gazetesi, Beşiktaş’ın Meksikalı santrfor Raul Jimenez’e talip olduğunu iddia etti. Gazete, bu sezon sakatlıklar ve teknik direktör Julen Lopetegui ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 18 maçta oynayabilen ve 3 gol atan 32 yaşındaki futbolcuyu, Beşiktaş ve MLS takımlarının istediğini yazdı.

38 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

2014’te Meksika’nın America takımından 10.5 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e gelen Jimenez, 1 yıl sonra 22 milyon Euro’ya Benfica’ya satıldı; Portekiz kulübünde 3 yıl oynadıktan sonra da 38 milyon Euro’ya Wolverhampton’a transfer oldu. İngiliz ekibiyle 164 resmi maça çıkan Jimenez, 57 gol attı ve 27 asist yaptı. Meksika Milli Takımı’nın da 101 kez forma giyen tecrübeli futbolcu, 29 gol kaydetti.