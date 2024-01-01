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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın kadro dışı serzenişi: Ben neden kadro dışı kaldım anlamıyorum

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Süper Lig
Beşiktaşta Rachid Ghezzalın kadro dışı serzenişi: Ben neden kadro dışı kaldım anlamıyorum
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 07:00

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Eric Baily ile birlikte kadro dışı bırakılan 5 oyuncu arasında yer alan Rachid Ghezzal kendisi ile ilgili neden böyle bir karar alındığını anlamadığını ifade etti. Rachid Ghezzal, “Sakatlık dışında idman kaçırmadım. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle bir karar alınmasına saygı duyuyorum. Ama ortada yanlış anlaşılma var.” ifadelerini kullandı.

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Kiralık geldiği 2020-21 sezonu dahil olmak üzere 3.5 yıldır siyah beyazlı takımda yer alan Cezayirli futbolcu, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile duruma hakkında bir görüşme yaptı.

KARARDA BiR YANLIŞLIK VAR

Ghezzal’ın Aybaba’ya ”Geldiğim günden bu yana sakatlıklar hariç antrenman kaçırmadım. Bunlar raporlar halinde kulübün teknik ekipleri tarafından bilinir. Sanırım yanlışlık oldu. Takımda son haftalarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle bir karar alınmasına saygı duyuyorum. Ama ortada yanlış anlaşılma var. Başarısızlık varsa tüm takım olarak sorumluyuz. Başarıda da aynı şekilde sorumluyuz. Taraftarlar merak etmesin en kısa zamanda toparlanıp alkışlanacağız ve takımımızı zirveye taşıyacağız” dediği ifade edildi.

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KARARI YENi TEKNiK DiREKTÖR VERECEK

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili olarak yeni gelecek teknik adamın raporu doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti. Yeni hoca ile birlikte ceza alan futbolcuların durumun netleşeceğini belirten Aybaba, Ghezzal dahil bu oyunculardan performanslarını yüksek tutmalarını istedi.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Süper Lig

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