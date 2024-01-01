Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın kadro dışı serzenişi: Ben neden kadro dışı kaldım anlamıyorum

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Kiralık geldiği 2020-21 sezonu dahil olmak üzere 3.5 yıldır siyah beyazlı takımda yer alan Cezayirli futbolcu, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile duruma hakkında bir görüşme yaptı.

KARARDA BiR YANLIŞLIK VAR

Ghezzal’ın Aybaba’ya ”Geldiğim günden bu yana sakatlıklar hariç antrenman kaçırmadım. Bunlar raporlar halinde kulübün teknik ekipleri tarafından bilinir. Sanırım yanlışlık oldu. Takımda son haftalarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle bir karar alınmasına saygı duyuyorum. Ama ortada yanlış anlaşılma var. Başarısızlık varsa tüm takım olarak sorumluyuz. Başarıda da aynı şekilde sorumluyuz. Taraftarlar merak etmesin en kısa zamanda toparlanıp alkışlanacağız ve takımımızı zirveye taşıyacağız” dediği ifade edildi.

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KARARI YENi TEKNiK DiREKTÖR VERECEK

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili olarak yeni gelecek teknik adamın raporu doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti. Yeni hoca ile birlikte ceza alan futbolcuların durumun netleşeceğini belirten Aybaba, Ghezzal dahil bu oyunculardan performanslarını yüksek tutmalarını istedi.