Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin Fenerbahçe derbisi sürprizi: Serdar ve Oğuzhan Özyakup

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...#Kadın Futbolu
Galatasarayda bir istifa daha Burak Elmastan açıklama...Galatasaray'da bir istifa daha! Burak Elmas'tan açıklama...#Galatasaray
6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı Tarihi artış6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı! Tarihi artış#Asgari Ücret
Asgari ücret neden önemli Çalışan, işveren ve ülke açısından... Asgari ücret neden önemli? Çalışan, işveren ve ülke açısından...#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyorYatırımcılar dikkat! Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyor#Altın
Demirören Holdingden Baküye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacakDemirören Holding'den Bakü'ye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacak#Demirören Holding
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandı#Meteoroloji
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun desteğini aldı mıKılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun desteğini aldı mı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Sınıfta sapık var Bu adam derse nasıl girdiSınıfta sapık var! Bu adam derse nasıl girdi?#Samsun
Bölücülük yapan onlar, hesap veren ben...Bölücülük yapan onlar, hesap veren ben...#HDP
Dilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusuDilan Çiçek Deniz İzlanda yolcusu#Dilan Çiçek Deniz
‘20 yaşındayken tecavüze uğradım’ demişti... O davada karar verildi‘20 yaşındayken tecavüze uğradım’ demişti... O davada karar verildi#İbrahim Tatlıses
Ünlü şarkıcının organları iflas etmişti... Uzmanlar uyarıyor: Ricayla, minnetle olmazÜnlü şarkıcının organları iflas etmişti... Uzmanlar uyarıyor: Ricayla, minnetle olmaz#Obezite
Volkan Demirel ile anlaşma tamamVolkan Demirel ile anlaşma tamam!#Karagümrük
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin Fenerbahçe derbisi sürprizi: Serdar ve Oğuzhan Özyakup

#Beşiktaş#Oğuzhan#Serdar
Beşiktaşta Önder Karavelinin Fenerbahçe derbisi sürprizi: Serdar ve Oğuzhan Özyakup
İsmail ER

Geçen hafta Kayserispor karşısında başarılı performans sergileyen 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ile ikinci yarısında girdiği bu maçın kaderini değiştiren isimlerden biri olan Oğuzhan Özyakup, Kadıköy’de ilk 11’de sahaya çıkacak. Son 16 dakikasında oynadığı Kayseri maçında 1 gol, 2 asist yaparak galibiyette başrol oynayan Güven de kulübede ‘hazır kuvvet’ bekleyecek

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi öncesi en çok merak edilen konu; geçen hafta Yukatel Kayserispor maçında 90 dakika oynayan 18 yaşındaki Serdar Saatçı ile, ikinci yarısında girdikleri karşılaşmanın kaderini değiştiren Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup’un oynayıp oynamayacağı idi.

WELINTON DA KULÜBEDE

Bu kritik soru dün cevabını buldu ve teknik sorumlu Önder Karaveli, Kadıköy’de sahaya süreceği ilk 11’i belirledi. Karaveli, genç Serdar’ı, Kayseri maçında olduğu gibi defansın göbeğinde Domagoj Vida ile birlikte görevlendirecek ve Welinton’u yedek oturtacak. 74. dakikasında girdiği Kayseri maçında1 gol atıp 2 de asist yapan Güven’i yedek soyundurup oyunun gidişatına göre ikinci devrede oynatmayı planlayan Karaveli, Oğuzhan’a ise ilk 11’de şans verecek.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandıSon Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı!Haberin Tüm Görselleri

CAN YEDEK OTURACAK

Haberin Devamı

Can Bozdoğan’ın yerine oynatacağı Oğuzhan’ın kalitesine ve tecrübesine çok inandığını ifade eden Önder Karaveli’nin “Böyle büyük maçları Oğuzhan gibi oyuncularla kazanabiliriz. Oğuzhan’ın, hem yetenekleri hem de derbi maç oynama tecrübesiyle Fenerbahçe karşısında bize büyük katkı yapacağına inanıyorum. Fenerbahçe karşısında takımın liderlerinden biri Oğuzhan olacak” dediği öğrenildi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN KADIN FUTBOLCULARA MORAL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren kadın futbol takımı ile bir araya geldi. Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan’ın da yer aldığı ziyaret de kadın takımının teknik direktörü Mesut Kır ile futbolculara derbide başarılar diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Oğuzhan#Serdar

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...

Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...

#Kadın Futbolu
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...

Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...

#Kadın Futbolu
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz