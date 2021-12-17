Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin Fenerbahçe derbisi sürprizi: Serdar ve Oğuzhan Özyakup

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Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi öncesi en çok merak edilen konu; geçen hafta Yukatel Kayserispor maçında 90 dakika oynayan 18 yaşındaki Serdar Saatçı ile, ikinci yarısında girdikleri karşılaşmanın kaderini değiştiren Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup’un oynayıp oynamayacağı idi.

WELINTON DA KULÜBEDE

Bu kritik soru dün cevabını buldu ve teknik sorumlu Önder Karaveli, Kadıköy’de sahaya süreceği ilk 11’i belirledi. Karaveli, genç Serdar’ı, Kayseri maçında olduğu gibi defansın göbeğinde Domagoj Vida ile birlikte görevlendirecek ve Welinton’u yedek oturtacak. 74. dakikasında girdiği Kayseri maçında1 gol atıp 2 de asist yapan Güven’i yedek soyundurup oyunun gidişatına göre ikinci devrede oynatmayı planlayan Karaveli, Oğuzhan’a ise ilk 11’de şans verecek.

CAN YEDEK OTURACAK

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Can Bozdoğan’ın yerine oynatacağı Oğuzhan’ın kalitesine ve tecrübesine çok inandığını ifade eden Önder Karaveli’nin “Böyle büyük maçları Oğuzhan gibi oyuncularla kazanabiliriz. Oğuzhan’ın, hem yetenekleri hem de derbi maç oynama tecrübesiyle Fenerbahçe karşısında bize büyük katkı yapacağına inanıyorum. Fenerbahçe karşısında takımın liderlerinden biri Oğuzhan olacak” dediği öğrenildi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN KADIN FUTBOLCULARA MORAL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren kadın futbol takımı ile bir araya geldi. Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan’ın da yer aldığı ziyaret de kadın takımının teknik direktörü Mesut Kır ile futbolculara derbide başarılar diledi.