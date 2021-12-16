Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
38 yaşında bu yapılır mı.. Umut Buluttan bir imza daha38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut'tan bir imza daha#Eyüpspor
Bakan Nebati duyurdu Asgari ücret bugün açıklanacakBakan Nebati duyurdu! Asgari ücret bugün açıklanacak#Asgari Ücret
İstanbul için gün belli oldu İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründüİstanbul için gün belli oldu! İlk kar düştü: Donacağız... Marmara beyaza büründü#Meteoroloji
Müzisyen çifte çirkin saldırı Dehşeti yaşamışlar...Müzisyen çifte çirkin saldırı! Dehşeti yaşamışlar...#İlke Duman
Film gibi operasyon Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdıFilm gibi operasyon! Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı#İsrail
Burdur Gölünde tedirgin eden manzara Köpürdü...Burdur Gölü'nde tedirgin eden manzara! Köpürdü...#Burdur
Avustralyada korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldülerAvustralya'da korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldüler!#Avustralya
Gasilhaneye girince şoke oldular Bir garip defin hikâyesi...Gasilhaneye girince şoke oldular! Bir garip defin hikâyesi...#Afyonkarahisar
Omicron varyantı için flaş sözler En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yokOmicron varyantı için flaş sözler! En yetkili isim açıkladı: Buna ihtiyacımız yok #Omicron
Zehra Güneşin 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi Acun ve Hadise hayrete düşmüş...Zehra Güneş'in 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi! Acun ve Hadise hayrete düşmüş...#Zehra Güneş
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Ünlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok olduÜnlü yapımcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Bir aile yok oldu! #Flow La Movie
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı!

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Fırat Aydınus
Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı

Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arsında oynanacak derbi mücadelesinin hakemi açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, 19 Aralık Pazar saat 19.00'da başlayacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu 

18 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan 

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek 

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük 

19 ARALIK PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fenerbahçe#Fırat Aydınus

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık