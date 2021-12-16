Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arsında oynanacak derbi mücadelesinin hakemi açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada, 19 Aralık Pazar saat 19.00'da başlayacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 ARALIK PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus