Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı!

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arsında oynanacak derbi mücadelesinin hakemi açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, 19 Aralık Pazar saat 19.00'da başlayacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;



YARIN



20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu



18 ARALIK CUMARTESİ



13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan



16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: Arda Kardeşler



19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek



19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük



19 ARALIK PAZAR



13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler



16.00 Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan



16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar



19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus