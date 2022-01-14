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Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den galibiyet yorumu: 'Kazanmaya yetecek bir oyun'

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig
Beşiktaşta Önder Karaveliden galibiyet yorumu: Kazanmaya yetecek bir oyun

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları;

Batshuayi'nin golü, tam bir santrfor golüydü. Dönen topa, ayağı kilitli... Batshuayi'nin atmasına ve onun golüyle kazanmamıza çok sevindim. İhtiyacı vardı ve takım arkadaşları da çok sevindiler

TAM BİR TAKIM GALİBİYETİ

Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu. Tam bir takım galibiyetiydi bence bu

KADROMUZUN SAYISI YÜKSELDİ

Atiba ve Alex, antrenmanlara başladılar. Fiziksel olarak tam hazır olmadıkları için kadroda düşünmedik. Montero'nun da cezası bitiyor, o da katılacak. Kadromuzun sayısı biraz daha yükseldi, rotasyon şansımız daha yüksek.

BİZE GÜÇ VERİYOR

8 günde 3 maç oynayacağız. Hemen hemen her takım bu zorlu fikstürde aynı durumu yaşayacak. Herkesi olumlu, olumsuz nasıl etkileyecekse bizi de öyle etkileyecek. Rotasyonumuz biraz daha genişleyecek. Bu zenginliğe sahip olmak da bize güç veriyor.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

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