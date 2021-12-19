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Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den Fenerbahçe maçı yorumu: 'Oyunu kazandık'

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig
Beşiktaşta Önder Karaveliden Fenerbahçe maçı yorumu: Oyunu kazandık

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Bugün kazanmak için gelmiştik. Bütün planlarımızı kazanmak üstüne yapmıştık. Kazanırken de herkese iyi futbol seyrettirmek istiyorduk. Oyuncularım, onlardan istediğim hemen hemen her şeyi yaptılar diye düşünüyorum.

OYUNU KAZANDIK

Planladığımız hemen hemen her şey oldu ama maçı kazanmak eksi kaldı. Maçı kazanamasak da oyunu kazanan taraf olduğumuzu düşünüyorum

HAK EDEN BİR OYUNCU

Oğuzhan, çok kıymetli bir oyuncu. Bu süreyi çoğaltacaktır. Başlangıç oyuncusu olmayı da hak eden bir oyuncu. Böyle bir taraftar grubu ve böyle güçlü bir takımın önünde Beşiktaş ruhuyla oynayan takımıma teşekkür ediyorum

BEŞİKTAŞ DAHA İYİLERİNİ YAPACAK

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Taraftarın desteğini hissetmek güzel. Bugün stadyumda olmasalar bile onların desteğini hissettik. Manevi güç de önemli. Beşiktaş daha iyilerini yapacaktır. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

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