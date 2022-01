Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den Antalyaspor maçı öncesi yeni sözleşme yanıtı

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yılın Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar’ın başkenti Doha’da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi.

"BEŞİKTAŞ’I SEVEN HERKESE BU KUPAYI HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, kupayı müzelerine getirmek istediklerini belirterek, "Öncelikli olarak hocamızın nezdinde Antalyasporlu hocalara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hocamıza da kulüplerimizle ilgili söylediği şeyler için teşekkür ediyorum. Biz, Beşiktaş olarak hem şampiyon hem de kupa şampiyonu olarak buradayız. Elimizdeki bütün oyuncularımızla bütün gücümüzle Beşiktaş müzesine bir kupa katmak için mücadelemizi vereceğiz. Oyun ile ilgili neler yapılması gerekiyorsa sahip olduğumuz oyuncularla bunu ortaya koyacağız. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın da maç bittiğinde Beşiktaş’ı seven herkese bu kupayı hediye etmek istiyoruz" dedi.



"SADECE SAĞLIKLA İLGİLİ KONULARDA ENDİŞE DUYARIZ"



Siyah-beyazlı ekipte açıklanan pozitif vakalarla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Karaveli, oyuncularının sağlıklarıyla ilgili endişe duyabileceklerini belirterek, oyun ile ilgili bir endişe duymadığını belirtti. Karaveli konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:



"En son haber Topal ile ilgili durumdu. Semptom gösterdi ve durum yükselince onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul’da bırakma sebebimiz, hem onları takip etmek hem de geride kalan oyuncularımızı korumaktı. Dünya’da çok yükselmeye başladı, Türkiye’de de hızlıca yükseliyor. Biz de nasibimizi aldık. Biraz daha dikkatli olunabilirdi. Sadece sağlıkla ilgili konularında endişe duyarız. Yarın ile ilgili bir endişe yaratmıyor. Oyuncularda da yaratmayacaktır. Oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. U-19 takımımızdan oyuncuları, kadroya kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri de giderek artıyor. Bu tip krizlerden büyük fırsatlar doğabilir. Bu şansı doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Onlar hak ettikleri için buradalar."



"KULÜBÜN İÇERİSİNDE HANGİ POZİSYONDA KALACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"



Önder Karaveli, yöneticilerin teknik direktör konusunda vereceği karar ile ilgili düşünmediğini ve kulübün içerisinde kalmaya devam edeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş Kulübü ile sözleşmem var ve her maç bittiğinde ben kulübün içerisinde kalacağım için bunu düşünmedim. Hangi pozisyonda kalacağımı ile ilgili ise bunu önemsemediğimi defaatle söyledim. Beşiktaş Kulübünün değerli bir parçası olarak, ülke futbolu için çaba sarf eden birisi olarak bu konuyu düşünmedim ve bu durumdan çok rahatım" şeklinde konuştu.



Öte yandan Karaveli, Süper Kupa finalinin Doha’da düzenlenmesi ile ilgili olarak ise, "Dünya Kupası’nın oynanacağı bir şehide olmak bizler, oyuncular ve kulüpler için farklı bir tecrübe. Bunun güzel taraflarını yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.