Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TOGGun CEOsu dikkat çeken raporu açıkladı Sapasağlam ilerliyorTOGG'un CEO'su dikkat çeken raporu açıkladı! Sapasağlam ilerliyor#TOGG
Belözoğlunun Başakşehirdeki ekibinde dikkat çeken isimler Cocu ile Fenerbahçeye gelmişti...Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ekibinde dikkat çeken isimler! Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmişti...#Emre Belözoğlu
Linda Evangelistanın estetik isyanı: Öz nefret içindeyim... Uzmanlar ne diyorLinda Evangelista'nın estetik isyanı: 'Öz nefret içindeyim...' Uzmanlar ne diyor?#Coolsculpting
Tablo geldi Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü müTablo geldi! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü mü?#Koronavirüs
Instagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devlerine erişim sağlanamıyorInstagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devlerine erişim sağlanamıyor#Sosyal Medya
Liderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilirLiderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilir!#Paşinyan
ABD onaylamıştı... ABden yeşil ışık geldi Koronavirüste üçündü doz hamlesiABD onaylamıştı... AB'den yeşil ışık geldi! Koronavirüste üçündü doz hamlesi#Koronavirüs
Aleyna Ağgül davasında önemli detay Ölmeden bir gün önce başvurmuşAleyna Ağgül davasında önemli detay! Ölmeden bir gün önce başvurmuş#Aleyna Ağgül
Çektiği fotoğraf ile birinci olmuştu NASA astronotuna Vandan ilginç teklifÇektiği fotoğraf ile birinci olmuştu! NASA astronotuna Van'dan ilginç teklif#VAN
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...#Ferdikadıoğlu
Yunan bakandan şaşırtan Türkiye açıklamasıYunan bakandan şaşırtan Türkiye açıklaması!#Yunanistan
Sosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor... Canlı yayında şoke eden sözlerSosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor... Canlı yayında şoke eden sözler#Facebook
Bülent Ersoya isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktınBülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?#Bülent Ersoy
Dünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir miDünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir mi?#İklim
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İlk açıklamaDanilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İlk açıklama #Danilo Zanna
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü!

#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Süper Lig

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kadrosuna kattığı Bosna Hersekli yıldız Miralem Pjanic, transferi hakkında konuşurken Teknik Direktör Sergen Yalçın'a da övgüde bulundu.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın sezon başında İspanyol devi Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, beIN SPORTS'a konuştu. 

Beşiktaş'a transfer olurken aklında tek bir şüphenin bile olmadığını beliten Pjanic, "Beşiktaş'ın ilgisi sonucunda aklımdan en ufak bir şüphe geçmedi. Türkiye'yi her zaman yakından görmeyi de istemiştim. Burası, hep merak ettiğim bir ülkeydi. Gelmeden önce Sehic ile konuştum, bilmem gereken detayları verdi. Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ve çok mutlu olacağımdan bahsetti." dedi.

"MAÇI KAZANMAMIZDAKİ FAKTÖR OLDU"

Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ı övgüde bulunan Boşnak yıldız, "Sergen Yalçın, çok başarılı. Zor zamanlarda aldığı kararlarla ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösteriyor. Antalyaspor maçında soyunma odasına 2-0 geride girdik ve çok doğru kelimelerle maçı kazanmamızdaki faktör oldu. Bir hocanın kalitesini bu anlarda görüyorsunuz." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Süper Lig