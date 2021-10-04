Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü!

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Beşiktaş'ın sezon başında İspanyol devi Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, beIN SPORTS'a konuştu.

Beşiktaş'a transfer olurken aklında tek bir şüphenin bile olmadığını beliten Pjanic, "Beşiktaş'ın ilgisi sonucunda aklımdan en ufak bir şüphe geçmedi. Türkiye'yi her zaman yakından görmeyi de istemiştim. Burası, hep merak ettiğim bir ülkeydi. Gelmeden önce Sehic ile konuştum, bilmem gereken detayları verdi. Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ve çok mutlu olacağımdan bahsetti." dedi.

"MAÇI KAZANMAMIZDAKİ FAKTÖR OLDU"

Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ı övgüde bulunan Boşnak yıldız, "Sergen Yalçın, çok başarılı. Zor zamanlarda aldığı kararlarla ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösteriyor. Antalyaspor maçında soyunma odasına 2-0 geride girdik ve çok doğru kelimelerle maçı kazanmamızdaki faktör oldu. Bir hocanın kalitesini bu anlarda görüyorsunuz." diye konuştu.