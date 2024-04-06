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Beşiktaş'ta Mert Günok'un göğüs kafesinde ezilme

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#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig
Beşiktaşta Mert Günokun göğüs kafesinde ezilme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mert Günok’un sağlık durumu belli oldu.

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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada göğüs kafesi bölgesine aldığı darbe sonrası oyundan çıkan tecrübeli kalecinin yapılan MR görüntülemesinde pektoral ve interkostal kaslarda kontüzyon (ezilme yaralanması) tespit edildi. Tedavisine başlanan Mert Günok’un Samsun maçına yetişmesi bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 26’sı ligde, 9’u UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3’ü de Türkiye Kupası’nda olmak üzere toplam 38 maçta görev yapan35 yaşındaki kaleci 41 gol yerken 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig

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