Beşiktaş'ta Mert Günok'un göğüs kafesinde ezilme

Haberin Devamı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada göğüs kafesi bölgesine aldığı darbe sonrası oyundan çıkan tecrübeli kalecinin yapılan MR görüntülemesinde pektoral ve interkostal kaslarda kontüzyon (ezilme yaralanması) tespit edildi. Tedavisine başlanan Mert Günok’un Samsun maçına yetişmesi bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 26’sı ligde, 9’u UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3’ü de Türkiye Kupası’nda olmak üzere toplam 38 maçta görev yapan35 yaşındaki kaleci 41 gol yerken 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı.