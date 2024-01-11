×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Mehmet Ekşi, Semih Kılıçsoy'u anlattı: O bizim Gerd Müller'imiz

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Mehmet Ekşi
Beşiktaşta Mehmet Ekşi, Semih Kılıçsoyu anlattı: O bizim Gerd Müllerimiz
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 07:00

Beşiktaş’ın Futbol Akademisi Direktörü Mehmet Ekşi, siyah beyazlıların yeni yıldızı Semih Kılıçsoy’u anlattı. Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Mehmet Ekşi, alt yapılarda şu anda Semih gibi A takıma çıkmaya hazır 20’yi aşkın oyuncu olduğunu söyledi. Semih’in hücumda üç boyutlu oynayabildiğini belirten Ekşi, görev verilirse forvet arkasında da çok iyi oynayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Beşiktaş alt yapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Semih Kılıçsoy siyah beyazlıların son 3 resmi karşılaşmasında fileleri havalandırırken, en son Rize karşısında 2 gol, 1 asistlik performansla mücadeleye damga vurdu. Kartal’ın geleceği olan Semih’i A takıma kazandıran isim olan Futbol Akademi Direktörü Mehmet Ekşi, alt yapılarda şu anda A takıma çıkmaya hazır 20’yi aşkın oyuncu olduğunu söyledi. Bu isimlerden en son parlayan isim olan Semih’i Ekşi şöyle anlattı:

BiZiM GERD MÜLLER’iMiZ

· Biz alt yapı hocaları olarak Semih’i Gerd Müller’e benzetiriz. Bazıları Agüero’ya benzetti. Kendisi de idol olarak Agüero’yu görüyor.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Semih Kılıçsoy durdurulamıyor Batuhan Karadenizin ardından bir ilke imza attıBeşiktaş'ta Semih Kılıçsoy durdurulamıyor! Batuhan Karadeniz'in ardından bir ilke imza attıHaberi görüntüle

DALGAKIRAN GEMiLER GiBi

· Semih Dalgakıran gemiler gibi. Dikine oynayan rakibin üstüne gider. Son oynanan Çaykur Rizespor maçında bu özelliğini gördük.

Haberin Devamı

ALTTAN YENi YILDIZLAR GELiYOR

· Yeni yıldızlarımız var. Mustafa Hekimoğlu, Enes Cinemre, Yakup Arda Kılıç, Cumali Gürsel, Emrecan Terzi, Aytuğ Kömeç, Demir Ege Tıknaz. Emirhan Delibaş...

EGOiST DEĞiL YARDIMSEVER

Arkadaşları ile çok iyi uyum sağlıyor. Herkes egoist diyor ama yardımsever. Rizespor maçında Cenk Tosun’a yaptığı asist mükemmel.

FUTBOL OYNAMAYA BEŞiKTAŞ’TA BAŞLADI

· Dokuz yaşında Beşiktaş alt yapı seçmelerine gelmişti. O dönem 500 oyuncu arasında kendini gösteren dört oyuncudan biri oldu.

VÜCUDUNU KULLANIYOR

· Topa çok yatkın, çok iyi kontrol ediyor, topla rakip arasına girerek vücudunu çok iyi kullanıyor. Kısa mesafede çok süratli.

ÜÇ BOYUTLU FUTBOLCU

· İleride üç bölgede oynuyor: Sağ açık, sol açık, santrfor. Çok iyi forvet arkası da oynar. Üç boyutlu oynuyor, 90 dakika mücadele ediyor.

AVRUPA’DA BÖYLE EKiP YOK

Akademi olarak amacımız oyuncuları kazanmak. Skor değil oyuncular ön planda. Alt yapı ekibimiz Necdet Ergün, Ömer Gülen, Halim Okta, Haluk Çakar, Yasin Sülün, Hikmet Çapanoğlu, Tevfik Saygılı, Zafer Öğer, Faruk Şahin, Haluk Durakoğlu, Cafer Oğuzkaynar, Murat Ceylan, Serdar Topraktepe, Yunus Yücel ve Ozan Tahtaişleyen’den oluşuyor. Bu hocalarımız UEFA seminerlerine katıldılar.

15 MiLYON EURO KAZANDIRDIK

Haberin Devamı

Beşiktaş Akademisi olarak son 3.5 yılda Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan gibi yetenekleri yetiştirdik, bunlar Avrupa’ya gitti. Kulüp 15 milyon Euro kazandı. Alt yapıya maliyet bedava. Beşiktaş A takıma alınması düşünülen forvetin maliyeti şu anda 20- 30 milyon Euro

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Mehmet Ekşi

BAKMADAN GEÇME!