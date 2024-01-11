Beşiktaş'ta Mehmet Ekşi, Semih Kılıçsoy'u anlattı: O bizim Gerd Müller'imiz

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Beşiktaş alt yapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Semih Kılıçsoy siyah beyazlıların son 3 resmi karşılaşmasında fileleri havalandırırken, en son Rize karşısında 2 gol, 1 asistlik performansla mücadeleye damga vurdu. Kartal’ın geleceği olan Semih’i A takıma kazandıran isim olan Futbol Akademi Direktörü Mehmet Ekşi, alt yapılarda şu anda A takıma çıkmaya hazır 20’yi aşkın oyuncu olduğunu söyledi. Bu isimlerden en son parlayan isim olan Semih’i Ekşi şöyle anlattı:

BiZiM GERD MÜLLER’iMiZ

· Biz alt yapı hocaları olarak Semih’i Gerd Müller’e benzetiriz. Bazıları Agüero’ya benzetti. Kendisi de idol olarak Agüero’yu görüyor.

DALGAKIRAN GEMiLER GiBi

· Semih Dalgakıran gemiler gibi. Dikine oynayan rakibin üstüne gider. Son oynanan Çaykur Rizespor maçında bu özelliğini gördük.

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ALTTAN YENi YILDIZLAR GELiYOR

· Yeni yıldızlarımız var. Mustafa Hekimoğlu, Enes Cinemre, Yakup Arda Kılıç, Cumali Gürsel, Emrecan Terzi, Aytuğ Kömeç, Demir Ege Tıknaz. Emirhan Delibaş...

EGOiST DEĞiL YARDIMSEVER

Arkadaşları ile çok iyi uyum sağlıyor. Herkes egoist diyor ama yardımsever. Rizespor maçında Cenk Tosun’a yaptığı asist mükemmel.

FUTBOL OYNAMAYA BEŞiKTAŞ’TA BAŞLADI

· Dokuz yaşında Beşiktaş alt yapı seçmelerine gelmişti. O dönem 500 oyuncu arasında kendini gösteren dört oyuncudan biri oldu.

VÜCUDUNU KULLANIYOR

· Topa çok yatkın, çok iyi kontrol ediyor, topla rakip arasına girerek vücudunu çok iyi kullanıyor. Kısa mesafede çok süratli.

ÜÇ BOYUTLU FUTBOLCU

· İleride üç bölgede oynuyor: Sağ açık, sol açık, santrfor. Çok iyi forvet arkası da oynar. Üç boyutlu oynuyor, 90 dakika mücadele ediyor.

AVRUPA’DA BÖYLE EKiP YOK

Akademi olarak amacımız oyuncuları kazanmak. Skor değil oyuncular ön planda. Alt yapı ekibimiz Necdet Ergün, Ömer Gülen, Halim Okta, Haluk Çakar, Yasin Sülün, Hikmet Çapanoğlu, Tevfik Saygılı, Zafer Öğer, Faruk Şahin, Haluk Durakoğlu, Cafer Oğuzkaynar, Murat Ceylan, Serdar Topraktepe, Yunus Yücel ve Ozan Tahtaişleyen’den oluşuyor. Bu hocalarımız UEFA seminerlerine katıldılar.

15 MiLYON EURO KAZANDIRDIK

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Beşiktaş Akademisi olarak son 3.5 yılda Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan gibi yetenekleri yetiştirdik, bunlar Avrupa’ya gitti. Kulüp 15 milyon Euro kazandı. Alt yapıya maliyet bedava. Beşiktaş A takıma alınması düşünülen forvetin maliyeti şu anda 20- 30 milyon Euro