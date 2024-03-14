Beşiktaş'ta kritik toplantı: Santos'tan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'ya: Lütfen sabredin, takım iyi olacak

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Nevzat Demir Tesisleri’ndeki görüşmede takımın son durumu masaya yatırılırken Portekizli teknik adam yönetimden sabırlı olmalarını istedi. Santos, “Lütfen sabredelim. Galatasaray maçında geriye düştükten sonraki aksiyonu Gaziantep FK maçında görmek istedim. Sorunları biliyorum. Tüm oyunculara inanıyorum. Antalyaspor karşısında teknik taktik olarak farkımızı göstereceğiz” dedi.

YÖNETİMDEN GÜVENOYU

Takımdaki eksiklerin de kendilerini kötü yönde etkilediğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı "Taraftarlarımızın yüzünü mutlaka güldüreceğiz. Çok iyi bir kadromuz var ancak talihsizlikler yakamızı bırakmıyor. Tam kadro olduğumuzda bu takım çok daha iyi işlere imza atacaktır" diye konuştu.

Uçar ve Aybaba da yönetim olarak Santos'a güvenliklerini yinelediler.