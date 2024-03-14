×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta kritik toplantı: Santos'tan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'ya: Lütfen sabredin, takım iyi olacak

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fernando Santos#Feyyaz Uçar
Beşiktaşta kritik toplantı: Santostan Feyyaz Uçar ve Samet Aybabaya: Lütfen sabredin, takım iyi olacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:00

Süper Lig’de son iki maçını gol dahi atamadan kaybeden Beşiktaş’ta teknik direktör Fernando Santos, dün Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Direktörü Samet Aybaba bir araya geldi.

Haberin Devamı

Nevzat Demir Tesisleri’ndeki görüşmede takımın son durumu masaya yatırılırken Portekizli teknik adam yönetimden sabırlı olmalarını istedi. Santos, “Lütfen sabredelim. Galatasaray maçında geriye düştükten sonraki aksiyonu Gaziantep FK maçında görmek istedim. Sorunları biliyorum. Tüm oyunculara inanıyorum. Antalyaspor karşısında teknik taktik olarak farkımızı göstereceğiz” dedi.

Gözden Kaçmasın10 yıl önce atılan tweet gerçek oldu Odegaardlı Arsenal, Şampiyonlar Liginde çeyrek finalde10 yıl önce atılan tweet gerçek oldu! Odegaard'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeHaberi görüntüle

YÖNETİMDEN GÜVENOYU

Takımdaki eksiklerin de kendilerini kötü yönde etkilediğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı "Taraftarlarımızın yüzünü mutlaka güldüreceğiz. Çok iyi bir kadromuz var ancak talihsizlikler yakamızı bırakmıyor. Tam kadro olduğumuzda bu takım çok daha iyi işlere imza atacaktır" diye konuştu.

Uçar ve Aybaba da yönetim olarak Santos'a güvenliklerini yinelediler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fernando Santos#Feyyaz Uçar

BAKMADAN GEÇME!