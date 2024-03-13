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10 yıl önce atılan tweet gerçek oldu! Odegaard'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

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#Şampiyonlar Ligi#Arsenal#Martin Odegaard
10 yıl önce atılan tweet gerçek oldu Odegaardlı Arsenal, Şampiyonlar Liginde çeyrek finalde
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 20:38

İlk maçta 1-0 mağlup olduğu Porto'yu evinde penaltılarla geçen ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Arsenal'da kaptan artin Odegaard hakkında 2014 yılında atılan bir tweet sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Premier Lig'de şampiyonluk yarışında zirvede olan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Porto'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Topçular, rövanşta normal süresi ve uzatmaları 1-0 biten maçta Portekiz ekibini penaltılarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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ODEGAARD HAKKINDA ATILAN TWEET ÇOK KONUŞULDU

Porto'yu eleyerek Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen Arsenal'de kaptan Martin Odegaard hakkında 2014 yılında atılan bir tweet sosyal medyada çok konuşuldu.

17 Aralık 2014'te atılan tweette; "Arsenal Martin Odegaard’ı transfer ederse 2024 yılında Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek." yazıyordu.

10 yıl önce atılan tweet gerçek oldu Odegaardlı Arsenal, Şampiyonlar Liginde çeyrek finalde

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Tweetin atıldığı tarihte Norveç ekibi Stromgodset'in ikinci takımında oynayan Odegaard, uzun süren transfer sürecinde Barcelona ve Real Madrid'in gündemine gelmiş ve sonunda Real Madrid'e transfer olmuştu.

İspanyol devinde kariyerine Real Madrid Castilla'da başlayan Odegaard, bir türlü A takıma çıkıp kendini gösterememiş ve takip eden yıllarda Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad'a kiralık gönderilmişti.

Real Madrid formasıyla yalnızca 11 maça çıkabilen Norveçli futbolcu, Ocak 2021'de kiralık gittiği Arsenal'e takip eden yaz transfer döneminde 35 milyon euro bonservis karşılığında transfer oldu.

10 yıl önce atılan tweet gerçek oldu Odegaardlı Arsenal, Şampiyonlar Liginde çeyrek finalde

Premier Lig devinde kendini bulan ve son iki sezonda kaptanlığa kadar yükselen Odegaard, takımın lider oyuncusu olmayı da başardı.

Arsenal formasıyla 141 maça çıkıp 33 gol ve 23 asistlik katkı sunan Odegaard, bu sezon Londra ekibi adına 36 maça çıkıp 9 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.

14 YIL SONRA İLK ÇEYREK FİNAL

Odegaard ve Arteta önderliğindeki Arsenal, 2009/10 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. 2014 sonunda atılan tweetteki kehanet de gerçekleşmiş oldu.

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#Şampiyonlar Ligi#Arsenal#Martin Odegaard

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