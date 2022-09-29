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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou şoku! Fenerbahçe maçında yok

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#Beşiktaş#N'koudou#Fenerbahçe
Beşiktaşta Kevin NKoudou şoku Fenerbahçe maçında yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 18:31

Beşiktaş'ta milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou'nun Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

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Süper Lig'de bu hafta oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş'a kötü haber geldi.

TRT Spor'un paylaştığı bilgiye göre; Beşiktaş'ta milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon 7 maçta 475 dakikada sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, 4 gol kaydetti.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Doç. Dr. T. Kerem Ülkü Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

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