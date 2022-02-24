Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou fedakarlık yapmaya hazır!

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Süper Lig’de aralık ayı başında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan, ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Georges Kevin N’Koudou takıma faydalı olamadığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Sözleşmesi 2023’te bitecek olan Fransız futbolcu bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilirken sakatlıklar nedeniyle toplam 31 maç kaçırdı. N’Koudou’nun menajeri, oyuncusunun bu sezonun büyük kısmında takıma faydalı olamadığı için çok üzgün olduğunu belirterek “Uzun süren sakatlığı karşın Beşiktaş Kulübü Kevin’le yakından ilgilendi, tüm hak edişlerini ödedi.

Beşiktaş kulüp olarak bizlere çok fedakarlık yaptı. Sözleşme bitiminde kalmamızı isterlerse fiyatımızda artırma yapmayıp aynı rakam üzerinde ay yıl daha sözleşme yapmak isteriz” dedi. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ise teknik ekibin raporuyla hareket edeceklerini söyledi.

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