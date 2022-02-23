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Son dakika: Beşiktaş'ta Talisca sesleri! Alex Teixeira giderse...

#Beşiktaş#Transfer#Talisca
Son dakika: Beşiktaşta Talisca sesleri Alex Teixeira giderse...

Beşiktaş'ın, sezon sonunda Teixeira’yla yollarını ayırırsa hiç zaman kaybetmeden eski süperstarı Anderson Talisca’nın kapısını çalacağı iddia edildi.

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Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira’nın ayrılık ihtimalinin her geçen gün güçlenmesi sonrasında yıldız ismin yerine oyuncu bakmaya şimdiden başladı. Fanatik'in haberinde yönetimin bu doğrultuda ilk hedefinin takımın eski yıldızı Anderson Talisca olduğu kaydedildi. Sezon başında Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’dan 8 milyon Euro karşılığında Arabistan ekibi Al Nassr’a geçiş yapan Brezilyalı futbolcu, yıllık 8 milyon Euro maaş alsa da kulübünün ekonomik sıkıntılar içinde olması, oyuncuyu huzursuz ediyor. Mali kriz sebebiyle birçok oyuncusuyla yollarını ayıran kulüpten ayrılmayı planladığı sık sık Arap ve Brezilya basınında yer almaya devam eden 28 yaşındaki futbolcunun, kiralık formülüyle Kara Kartal’ın yolunu tutabilme ihtimali bulunuyor.

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Bonservisini alırsa...

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Texeira’yla yolların resmi olarak ayrılması halinde Talisca atağına başlayacak olan Kara Kartal’ın, bu oyuncu için tüm sınırlarını zorlayıp Alex’e verilen maaşın aynısı ve ekstra olarak bonusların önerilebileceği belirtildi. Öte yandan Talisca’nın Al Nassr’la sözleşmesini feshedebileceği de konuşuluyor. Bu ihtimal halinde Beşiktaş Yönetimi’nin, oyuncuya imza parası ödemeye de şimdiden hazır olduğu kaydedildi.

25 milyon Euro’ya gitti

Anderson Talisca, Beşiktaş formasını 2016-18 sezonları arasında kiralık olarak giymişti. İlk döneminde 33 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayıp Süper Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, Kara Kartal’daki kariyerindeki ikinci bölümde ise 47 maçta rakip fileleri 20 kez sarsmış, 8 de gol pası vermişti. Sonrasında Benfica’dan Guangzhou Evergrande’e 25 milyon Euro’ya transfer olan Talisca, ardından Arabistan’ın yolunu tutmuştu.

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#Beşiktaş#Transfer#Talisca

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