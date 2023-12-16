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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 4 isim idmana çıktı

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
Beşiktaşta kadro dışı kalan 4 isim idmana çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 19:32

Beşiktaş, Süper Ligin 17'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan isimlerden biri hariç 4 isim kadroda yer aldı.

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BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞTA KADRO DIŞI BIRAKILAN İSİMLER BİREYSEL OLARAK ÇALIŞTI

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Bailly, Ghezzal ve Onana, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan sakatlığı devam eden Rosier ise antrenmanda yer almayan isim oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig

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