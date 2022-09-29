Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan açıklamalar: Fenerbahçe hakkında hiç kötü konuşmadım

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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, beIN SPORTS'a bir röportaj verdi. İşte Josef'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Beşiktaş'ta 3. yılım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da Beşiktaş taraftarına örnek olmak için elimden geleni yapıyorum. Çok normal bir insanım. Türkiye'de futbolcuları çok fazla yüceltebiliyorlar. Basit ve normal bir yaşam istiyorum. Bazen bir alışveriş merkezinde ya da restoranda insanlar beni görünce şaşırıyorlar. Türk halkını gerçekten seviyorum, benimsiyorum. Brezilya insanı ile Türk insanı çok benziyor.

"HİÇBİR FUTBOLCU BÖYLE BİR CEZA ALMAMALI"



Ben duygularını yoğun bir yaşayan insanım. O maçta olanlar, beni çok üzmüştü. Ama asıl beni üzen orada aldığım cezaydı. O ceza kabul edilebilir bir ceza değildi. Hiçbir futbolcu benim aldığım gibi ceza almamalı.



"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"



O anda duyguların yoğunluğuyla o gün çok duygusal konuşmuştum. Benim şu anda en büyük düşüncem, Beşiktaş'ın şampiyon olması. Sonraki süreç, bunun ekseninde gelişir. Şartlar oluşursa kalmak isterim. Benim Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın da bana ihtiyacı var. Şampiyon olacağımıza inanıyorum.



"FENERBAHÇE HAKKINDA HİÇBİR ZAMAN KÖTÜ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"



Fenerbahçe'ye büyük bir saygı duyuyorum, orada oynarken çok sevilmiştim ve şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Fenerbahçe hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim. Kötü konuşsam neyse ama onlara attığım golleri kutlamak benim karakterimin parçasıydı. Geçen sezon Fenerbahçe'ye attığım gollerden sonra sevindiğim için eleştirildim ama ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve gollerden sonra sevinmeyi doğal buluyorum. Saygısızlık yapmadan sevinmek hakkım. Önümüzdeki maçı kazanmak ve gol atmak için yine elimden geleni yapacağım.

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Gol yemememiz gerekiyor. Gol yemeden kazanmayı hayal ediyorum öz güvenimiz açısından. İyi bir futbol görmek istiyorum. Savaşan bir takım olacağız o maçta. Taraftarımızla beraber, o galibiyeti almış bir şekilde içeri gireceğimizi hayal ediyorum.

Rakiplerimiz yoksa biz de yokuz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... Bu olmazsa, diğer ekip kendini geliştirmek için çok çabalamayacak. Rakip olmadan bir hiçiz. Birbirimizi yenmeye çalışacağız ama hep saygılı olacağız.

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"VALERIEN ISMAEL ÜST DÜZEY BİR HOCA"

Valerien Ismael kazanma hırsı olan, çok şey talep eden, idmanları üst düzey olan bir hoca. Bizden istediklerini biliyoruz. Durmayan bir hoca. Sürekli bizi en iyi yere çekmeye çalışıyor. Her zaman gelişime açık bir hoca. Tutkusu, hırsı ve takıma vermek istedikleriyle çok önemli biri. Bizim ona, onun da bize ihtiyacı var. Bizimle beraber çok iyi çalışan bir teknik direktörümüz var. Şanslı hissediyorum. Umarım galibiyetlere başlayıp, herkesi mutlu edeceğiz.