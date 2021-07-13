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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta İspanya kampı iptal! Sebebi Covid-19...

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Beşiktaş'ta İspanya kampı iptal! Sebebi Covid-19...

Beşiktaş Kulübü, İspanya’da yapmayı planladığı yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleşecek olan ikinci etap kamp programının, artan Covid-19 vakaları nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.

Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

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