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Beşiktaş'ta ilk golünü atan Emrecan Terzi tarihe geçti

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#Beşiktaş#Lugano#Konferans Ligi
Beşiktaşta ilk golünü atan Emrecan Terzi tarihe geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 02:03

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında Lugano'yu deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta genç oyuncular Mustafa Hekimoğlu ve Emrecan Terzi karşılaşmayı değerlendirdi.

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Beşiktaş'ta genç oyunculardan Mustafa Hekimoğlu ve Lugano ağlarını havalandırarak siyah beyazlı formayla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında gol atan en genç oyuncu olan Emrecan Terzi karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıza Çalımbay'a teşekkür eden Mustafa Hekimoğlu, "Çok güzel bir galibiyetti. Bize destek veren taraftarımızın önünde 3 puan almak güzel hissettirdi. Öncelikle Rıza Hocama teşekkür ederim. Bu yaşta bu duygulara sahip olmak çok güzel bir şey. Bize destek veren bir ekip var. Genç oyuncular olarak çok iyi hissediyoruz. Böyle çok çalışarak, üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"MAÇTAN ÖNCE UYUYAMADIM"

Maçtan önce heyecandan uyuyamadığını söyleyen Emrecan Terzi, "Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım. Çok heyecanlıydım. Maçtan önce uyuyamadım. 15-16 senedir bu anı bekliyordum. Forma şansı için Rıza Hocama teşekkür ederim. Forma şansı gelmeye devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol anında hissederek vurdum. Amartey de kalecinin önündeydi, ayağını çekti. Sayesinde gol atmış oldum. Sevinç bulamadım. Maçtan önce hiç düşünmüyordum golden sonra da sevinç bulamadım." dedi.

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#Beşiktaş#Lugano#Konferans Ligi

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