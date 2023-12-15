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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Transfer
Beşiktaşta Rıza Çalımbaydan transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 01:30

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kazandıkları Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Lugano'yu deplasmanda 2-0 yenen ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonrası konuştu.

"GENÇLER BEŞİKTAŞ'A ÇOK ŞEY KATACAK"

Gönül isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım... İyi de maç oynadık. Düşüncelerimin başında gençlerin hepsini kullanmak vardı. Hepsini de kullandık. Beşiktaş'a çok şey katacak arkadaşlarımız var. Zamanla çok daha iyi olacaklar. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Bizim için de bir mutluluk oluyor. Gençlerin hepsi iyi. Altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Sürekli bizlerle beraberlerdi. Böyle bir fırsat geldi. Bunların içinde yakında Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular çıkacak bizim gibi.

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"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

İki maçımız var. İkisini de iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim için moral oldu bu. Bu kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz. Taraftarımız bizim birinci adamımız. Beşiktaş'ın taraftarı bambaşka. Onlarla gurur duyuyoruz.

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Transfer

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