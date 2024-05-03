Beşiktaş'ta hoca arayışı! Şenol Güneş ve Nuri Şahin derken sürpriz karar...

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Bu sezon tam 6 kez hoca değiştiren Beşiktaş, bir türlü aradığı ismi bulamadı. Beşiktaş'ta, şimdi ise sezonu Serdar Topraktepe ile bitirmek istiyor.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİASI

6 Ekim 2023’te Beşiktaş’taki ikinci dönemi sona eren Şenol Güneş, yeniden Kara Kartal’ın gündeminde. Gelen haberlere göre Siyah-Beyazlılar, 71 yaşındaki teknik adam ile yeni bir görüşme yapabilir. Fakat iki taraf, yeniden buluşursa bu kez çok daha planlı bir şekilde adım atılması bekleniyor. Bu doğrultuda tecrübeli teknik adamın, gelmeyi kabul etmesi halinde kulübe yol haritası çizeceği ve tarafların bu doğrultuda görüşeceği bildirildi. Ancak şu anda Güneş’in, hocalığa dönme konusunda net bir karar vermediği gelen haberler arasında yer aldı.

ANLAŞMA GERÇEKLEŞMEDİ

Gelecek yıl iddialı olmayı hedefleyen Kara Kartal, uzun vadeli çalışabileceği bir ismi renklerine bağlamanın peşinde. Başkan Hasan Arat, yabancı hoca istese de bir türlü istediği isimlerle anlaşma sağlayamadı. Yaşanan son gelişmelerin ardından da gündeme flaş bir isim geldi.

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YANIT BEKLİYORLAR

Fanatik'in haberine göre; Antalyaspor’da önemli işlere imza atan Nuri Şahin, şu anda Kara Kartal’da listenin ilk sırasında yer alıyor. Fakat 35 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinden ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund’a yardımcı hoca olarak gitti. Başkan Hasan Arat, genç teknik adam ile görüşme yaptı. Nuri Şahin ise, “Dortmund’un projesi için Almanya’ya geldim” dedi. Hızlı bir şekilde çözüm arayışına giren Arat, Nuri Şahin ile yaptığı görüşmede, “Ben Dortmund ile görüşüp, onlardan onay almaya çalışacağım” diye yanıt verdi. Bu gelişmelerin üzerine genç teknik adam, beklemeye geçti.

TERZIC'LE YENİ GÖRÜŞME

Eğer Sarı-Siyahlı kulüp onay verirse Nuri Şahin, Kara Kartal’ın başına geçebilir. Beşiktaş’ın listesindeki bir diğer isim de Edin Terzic. Şu anda Dortmund’un hocalığını yapan deneyimli teknik adam, sezon sonunda ayrılacak. Arat’ın da çok istediği Terzic ile yeni bir görüşme yapılması hedefleniyor.