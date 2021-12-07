Beşiktaş'ta hedef Şampiyonlar Ligi'ne zaferle veda! Sergen Yalçın'dan flaş motivasyon konuşması...

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde kâbus geçen grup maçlarına bugün noktayı Borussia Dortmund deplasmanında koyuyor. UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek Alman ekibi ile Avrupa macerası sonlanan siyah beyazlılar arasındaki mücadelede kazanmak ya da kaybetmek grupta hiçbir şeyi değiştirmeyecek olsa da Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Devler Ligi’ne galibiyetle nokta koymakta kararlı.

Grupta çıktığı 5 maçı da kaybeden Kartal’da Yalçın oyuncularını şu sözlerle motive etmeye çalışıyor;

"HEM BİZ HEM ÜLKEMİZ KAZANSIN"

"Şampiyonlar Ligi maceramıza başlarken hedeflediğimiz yer ile şimdi bulunduğumuz nokta arasında ne yazık ki uçurum var. Teknik olarak bu karşılaşmadan kazanmanın bize grupta hiçbir faydası olmayacak. Ancak galibiyet bize hem prestij hem de ülke puanı anlamında çok şey kazandıracak. Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’nde ‘0’ çeken 2. takımı olmak gibi bir durumumuz da söz konusu. Geçen yıl başardıklarımız düşünüldüğünde böyle anılmayı hiçbirimiz istemeyiz. Bu nedenle hem kendimiz hem de ülkemiz için bu maçtan galibiyetle ayrılmamız şart.

"SEZONUN KALANI İÇİN DE ÖNEMLİ"

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Buradan alacağımız sonucun Süper Lig’in geri kalanında da bize moral ve motivasyon sağlamasını umuyoruz. Ajax maçında özellikle oyunun ilk bölümünde ortaya koyduğumuz futbol ortada. Bunu maçın geneline yaymamız durumunda istenen, özlenen Beşiktaş’ı herkese izleteceğimize inanıyorum. Sakatlıklar ve tam kadro olamamak bu sezon bizi çok zorladı. Son maçta da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Ancak şunu unutmamalıyız; özgüvenimizi tekrar kazanmak için iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu almamız gerek. Size inanıyorum."

FENERBAHÇE'NİN YAŞADIĞI KABUSU YAŞAMAK İSTEMİYOR

Bu sezon oynadığı 5 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden Beşiktaş, 2001-02’de Fenerbahçe’nin ardından grubu puansız kapatan 2. Türk takımı olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla oyuncu kullanan (26) ve ilk 11’inde en fazla değişiklik yapan (25) takım Beşiktaş.

1 Şubat 2018’deki 5-0’lık B.Münih yenilgisinden bu yana ilk kez bir Almanya’ya gidecek olan Beşiktaş , Almanya’daki 6 ziyaretin sadece 1’inden galibiyetle ayrıldı (1B, 4M)

Devler Ligi’nde çıktığı son 3 deplasman maçını gol atamadan kaybeden Beşiktaş daha önce mücadele ettiği 2017-18 gruplarındaki üç dış saha karşılaşmasını da kazanmıştı.