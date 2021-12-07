Beşiktaş'ta hedef Şampiyonlar Ligi'ne zaferle veda! Sergen Yalçın'dan flaş motivasyon konuşması...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
35 kent alarmda Peş peşe uyarılar35 kent alarmda! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Szalai gerçeği Hocası Chelseayi açıkladı, gerçek başka çıktıSzalai gerçeği! Hocası Chelsea'yi açıkladı, gerçek başka çıktı#Attila Szalai
Tek tuşla kurtuldu Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurduTek tuşla kurtuldu! Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurdu#KADES
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Dünya koronadan kurtulacak mı Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...Dünya koronadan kurtulacak mı? Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...#Omicron
Ay yüzeyinde gizemli nesne... Ve Çin harekete geçtiAy yüzeyinde gizemli nesne... Ve Çin harekete geçti#Çin
Bakan Dönmez: Sabit saat kaygı, stres ve depresyonu önlüyor, 5.9 milyar TL tasarruf ettikBakan Dönmez: Sabit saat kaygı, stres ve depresyonu önlüyor, 5.9 milyar TL tasarruf ettik#Fatih Dönmez
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için ne dediKılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için ne dedi?#Kılıçdaroğlu
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybettiProf. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybetti#Teoman Duralı
Atina’yla ‘201 naaş’ krizi çözüldüAtina’yla ‘201 naaş’ krizi çözüldü#Yunanistan
Mecliste ayıp hareket gerilimiMeclis'te 'ayıp hareket' gerilimi#Kılıçdaroğlu
İşte Ajda Pekkanın yılbaşı tarifesiİşte Ajda Pekkan'ın yılbaşı tarifesi!#Ajda Pekkan
Tüm takım ona koşmuştu Maçtan sonra acı olayı açıkladı...Tüm takım ona koşmuştu! Maçtan sonra acı olayı açıkladı...#İrfan Can Eğribayat
Bakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsunBakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... "Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsun"#Sanna Marin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta hedef Şampiyonlar Ligi'ne zaferle veda! Sergen Yalçın'dan flaş motivasyon konuşması...

#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Sergen Yalçın
Beşiktaşta hedef Şampiyonlar Ligine zaferle veda Sergen Yalçından flaş motivasyon konuşması...
İsmail ER

Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Beşiktaş, kapanışı Borussia Dortmund galibiyeti ile yapmak istiyor. Karşılaşmanın hem kulübün Avrupa’daki itibarı hem de ülke puanı için büyük önemi olduğunun altını çizen Yalçın futbolcuları ile yaptığı konuşmada “Bu bizim prestij maçımız. Galibiyet bize grupta bir şey kazandırmayacak bile olsa sezonun geri kalanı ve Türkiye için kazanmalıyız” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde kâbus geçen grup maçlarına bugün noktayı Borussia Dortmund deplasmanında koyuyor. UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek Alman ekibi ile Avrupa macerası sonlanan siyah beyazlılar arasındaki mücadelede kazanmak ya da kaybetmek grupta hiçbir şeyi değiştirmeyecek olsa da Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Devler Ligi’ne galibiyetle nokta koymakta kararlı.

Grupta çıktığı 5 maçı da kaybeden Kartal’da Yalçın oyuncularını şu sözlerle motive etmeye çalışıyor;

"HEM BİZ HEM ÜLKEMİZ KAZANSIN"

"Şampiyonlar Ligi maceramıza başlarken hedeflediğimiz yer ile şimdi bulunduğumuz nokta arasında ne yazık ki uçurum var. Teknik olarak bu karşılaşmadan kazanmanın bize grupta hiçbir faydası olmayacak. Ancak galibiyet bize hem prestij hem de ülke puanı anlamında çok şey kazandıracak. Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’nde ‘0’ çeken 2. takımı olmak gibi bir durumumuz da söz konusu. Geçen yıl başardıklarımız düşünüldüğünde böyle anılmayı hiçbirimiz istemeyiz. Bu nedenle hem kendimiz hem de ülkemiz için bu maçtan galibiyetle ayrılmamız şart.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Sergen Yalçından Dortmund maçı öncesi rotasyon sinyaliBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı öncesi rotasyon sinyali! Haberi görüntüle

"SEZONUN KALANI İÇİN DE ÖNEMLİ"

Haberin Devamı

Buradan alacağımız sonucun Süper Lig’in geri kalanında da bize moral ve motivasyon sağlamasını umuyoruz. Ajax maçında özellikle oyunun ilk bölümünde ortaya koyduğumuz futbol ortada. Bunu maçın geneline yaymamız durumunda istenen, özlenen Beşiktaş’ı herkese izleteceğimize inanıyorum. Sakatlıklar ve tam kadro olamamak bu sezon bizi çok zorladı. Son maçta da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Ancak şunu unutmamalıyız; özgüvenimizi tekrar kazanmak için iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu almamız gerek. Size inanıyorum."

Beşiktaşta hedef Şampiyonlar Ligine zaferle veda Sergen Yalçından flaş motivasyon konuşması...

FENERBAHÇE'NİN YAŞADIĞI KABUSU YAŞAMAK İSTEMİYOR

Bu sezon oynadığı 5 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden Beşiktaş, 2001-02’de Fenerbahçe’nin ardından grubu puansız kapatan 2. Türk takımı olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla oyuncu kullanan (26) ve ilk 11’inde en fazla değişiklik yapan (25) takım Beşiktaş.

1 Şubat 2018’deki 5-0’lık B.Münih yenilgisinden bu yana ilk kez bir Almanya’ya gidecek olan Beşiktaş , Almanya’daki 6 ziyaretin sadece 1’inden galibiyetle ayrıldı (1B, 4M)

Devler Ligi’nde çıktığı son 3 deplasman maçını gol atamadan kaybeden Beşiktaş daha önce mücadele ettiği 2017-18 gruplarındaki üç dış saha karşılaşmasını da kazanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Sergen Yalçın

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA