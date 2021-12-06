Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı öncesi rotasyon sinyali! "5-6 futbolcu..."

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Yalçın'ın açıklamaları;

İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı plan ve düşüncelerimiz vardı. Sakatlıklar, sorunlar, farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık. Ciddi bir tecrübe kazandık öncelikle. Bu seviyede oyunların nasıl oynandığını ve nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili çok ciddi tecrübeler kattı. Yarın oynanacak maç, iki takımın da hedefinin olmadığı bir maç. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz.

"5-6 OYUNCU ROTASYONDA"

Yarın, biraz farklı bir kadroyla oynayacağız. 3 gün sonra maç, oyuncuları çok zorluyor bu seviyedeki maçlar. Hafta sonunu da düşünürsek, yaklaşık 5-6 oyuncu, biraz farklı oynamayı düşünüyoruz. Bu oyuncular da sürekli oynayan oyuncularımız.

"CİDDİ BİR TECRÜBE OLDU"

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Bizim için puan anlamında, başarı anlamında çok iyi şeyler yapamasak da, ciddi sorunlar yaşasak da, bize çok ciddi bir tecrübe oldu bu Şampiyonlar Ligi periyodu. Oynamamız gereken oyunlarla ilgili, planlarla ilgili ciddi bir tecrübe oldu.

"SAKATLIKLAR DÜZENİMİZİ BOZDU"

Sezon başlarken geniş bir kadro kurduk, her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, sezon başında yaşadığımız fazla sayıda sakatlıklar düzenimizi bozdu. Bu oyunun içinde sakatlıklar, sorunlar, artılar ve eksiler her zaman önümüze çıkıyor.