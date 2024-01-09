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Beşiktaş'ta Jonas Svensson ve Anastasios Bakasetas tamam! Fenerbahçe'nin istediği Savic transferi de gündemde...

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#Beşiktaş#Jonas Svensson#Anastasios Bakasetas
Beşiktaşta Jonas Svensson ve Anastasios Bakasetas tamam Fenerbahçenin istediği Savic transferi de gündemde...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 09:11

Teknik direktör sorununu Fernando Santos ile çözen Beşiktaş transferde de çalışmaları hızlandırdı. Sağ bek için Adana Demirspor’dan ayrılan Svensson ile anlaşan Kartal’ın Trabzonspor’dan ayrılmak isteyen Bakesetas’ta da hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin ilgilendiği Stefan Savic de siyah beyazlıların gündeminde...

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Teknik direktör problemini ünlü Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile çözen Beşiktaş devre arasında takıma takviye yapmak için de yoğun bir tempoda çalışıyor.

SAĞ BEKE SVENSSON

Beşiktaşta Jonas Svensson ve Anastasios Bakasetas tamam Fenerbahçenin istediği Savic transferi de gündemde...

Siyah beyazlılar, başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel’in yürüttüğü operasyonla Portekiz’e giderek deneyimli teknik adamı ikna ederken sağ bek transferinde de Adana Demirspor’dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşmaya varıldı.

BAKASETAS DA TAMAM

Beşiktaşta Jonas Svensson ve Anastasios Bakasetas tamam Fenerbahçenin istediği Savic transferi de gündemde...

Beşiktaş’ın, Trabzonspor’la sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve buradan ayrılmak isteyen Anastasios Bakesetas için de hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yunan yıldız için bordo mavililere 1.5 milyon Euro ödeyeceği belirtilen siyah beyazlı takımın Bakesetas’la da 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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SAVIC DE GÜNDEMDE

Beşiktaşta Jonas Svensson ve Anastasios Bakasetas tamam Fenerbahçenin istediği Savic transferi de gündemde...

Yine savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetiminin gündeminde isim ise Atletico Madridli Stefan Savic. Siyah beyazlılar adı Fenerbahçe için de geçen Karadağlı savunmacı için İspanyol ekibi ile temaslarını sürdürüyor.

Siyah beyazlıların kısa süre içinde bu üç ismin transferini bitirerek kadroyu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısını en iyi yerde bitirmek için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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#Beşiktaş#Jonas Svensson#Anastasios Bakasetas

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