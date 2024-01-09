Beşiktaş'ta Jonas Svensson ve Anastasios Bakasetas tamam! Fenerbahçe'nin istediği Savic transferi de gündemde...

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Teknik direktör problemini ünlü Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile çözen Beşiktaş devre arasında takıma takviye yapmak için de yoğun bir tempoda çalışıyor.

SAĞ BEKE SVENSSON

Siyah beyazlılar, başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel’in yürüttüğü operasyonla Portekiz’e giderek deneyimli teknik adamı ikna ederken sağ bek transferinde de Adana Demirspor’dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşmaya varıldı.

BAKASETAS DA TAMAM





Beşiktaş’ın, Trabzonspor’la sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve buradan ayrılmak isteyen Anastasios Bakesetas için de hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yunan yıldız için bordo mavililere 1.5 milyon Euro ödeyeceği belirtilen siyah beyazlı takımın Bakesetas’la da 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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SAVIC DE GÜNDEMDE





Yine savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetiminin gündeminde isim ise Atletico Madridli Stefan Savic. Siyah beyazlılar adı Fenerbahçe için de geçen Karadağlı savunmacı için İspanyol ekibi ile temaslarını sürdürüyor.

Siyah beyazlıların kısa süre içinde bu üç ismin transferini bitirerek kadroyu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısını en iyi yerde bitirmek için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.