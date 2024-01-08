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Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, İstanbul'a geldi

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig
Beşiktaşın yeni hocası Fernando Santos, İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 20:19

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Portekizli hoca Fernando Santos, İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için önceki gün duyurduğu Fernando Santos, Lizbon'dan kalkan tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan 69 yaşındaki teknik adam ve yardımcılarını kulüp yöneticileri karşıladı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik adama çiçek takdim etti. Santos ve ekibi, işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos için Başkan Hasan Arat'ın katılımıyla saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat'ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi'nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek. İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye'ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.

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YILDIZLARI YÖNETMEDE ÇOK BAŞARILI

Dünyanın en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan Fernando Santos, 35 yıldır takım çalıştırıyor. 1988’de başlayan kariyerinde 2010 yılına dek sadece kulüplerde görev yapan Santos, 2010’dan bu yana ise milli takımlarda çalıştı. 2004-2022 yılları arasında çalıştırdığı Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonluğu ve 2019 UEFA Uluslar Ligi Şampiyonluğu kazanan 69 yaşındaki teknik adam, ayrıca Yunanistan ve Polonya milli takımlarında da görev yaptı. Sert ve disiplinli yapısıyla bilinen Santos; Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ve Pepe gibi dünyaca ünlü yıldız futbolcuları idare etmedeki becerisiyle de takdir topladı.

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig

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