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Beşiktaş'ta gündem Aboubakar'ın geleceği! Menajeriyle görüşüldü

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#Beşiktaş#Transfer#Aboubakar
Beşiktaşta gündem Aboubakarın geleceği Menajeriyle görüşüldü
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig’de kabus gibi bir sezon geçiren, zirvenin uzağında kalan ve umutlarını Türkiye Kupası’na bağlayan Beşiktaş’ta yönetim yeni sezonda beyaz sayfa açmak için düğmeye bastı.

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Teknik direktör Fernando Santos’la devam etmeyi planlayan siyah beyazlı kulüp, gerek yeni sezonda yabancı kontenjanının azalması gerekse performans düşüklüğü nedeniyle kadrosundaki birçok yabancı oyuncu ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Geleceği belirsiz isimlerden biri de Vincent Aboubakar.

Yıllık 3.1 milyon euro alıyor

Bu sezon disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan, Santos’un gelişiyle affedilmesine karşın bu kez Afrika Uluslar Kupası nedeniyle takımdan ayrı kalan, üstüne üstlük buradan sakat dönen Aboubakar’ın bir sezonluk daha sözleşmesi olmasına karşın yönetim yıldız oyuncu ile devam edip etmeme konusunda kararsız. Siyah beyazlı yönetim yıllık ücreti 3.1 milyon Euro olan oyuncunun menajerini görüşmeye çağırarak “Gelecek sezon için planlarınız nedir, kalmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

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Menajeri 'Henüz karar vermedik' dedi

Aboubakar’ın menajeri oyuncusuna İspanya’dan teklifler geldiğini ve bunları değerlendirme aşamasında olduklarını ancak henüz bir karar vermediklerini dile getirdi. Aboubakar da Beşiktaş Kulübü’nün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini söyledi. Yöneticiler de eğer gitmek isterse Aboubakar’a gitmesi konusunda kolaylık sağlayacaklarını ancak öncelikle Fernando Santos’un raporunu beklediklerini kaydetti. Eğer Santos ‘kalsın’ derse Aboubakar gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar bir ara kadro dışı kaldığı, bir dönem de sakatlıklarla boğuştuğu bu sezon 27 resmi karşılaşmada 8 gol attı, 2 de asist yaptı.

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#Beşiktaş#Transfer#Aboubakar

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