Beşiktaş’ta Göztepe mesaisi tamam

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Beşiktaş U19 Akademi Takımı’nın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1,5 saate yakın sürdü.



Önder Karaveli, Göztepe maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş.



Gökhan Töre sakatlığından dolayı Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmezken, kadroda yer alan ancak kasık ağrısı yaşayan Josef de Souza’nın durumu maç saatinde netleşecek.