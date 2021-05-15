Beşiktaş'ta Gökhan Töre'den şampiyonluk sonrası itiraf! 'Sergen hocamız söyledi'

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Gökhan Töre, Süper Lig'i şampiyon bitirmeleri hakkında konuştu.

Maç sonu konuşan Gökhan Töre, "İnanılmaz bir mücadele oldu. Kıran kırana bir maç ve yarış geçti. Sürekli kenardan diğer maçlardan haber aldık. Skor yeterli olmasa ileride pres yapacaktık ama Sergen Hocamız skorun yeterli olduğunu söyledi. Şampiyon olduk, çok mutluyuz." dedi.

Ersin Destanoğlu ise "Daha erken bitirebilirdik ama buraya kaldı. Altyapısından yetiştiğim kulüpte şampiyon oldum. Hayallerim gerçek oldu. Son maç, şampiyonluğu kutluyoruz. İnşallah devamı gelir, inşallah Türkiye Kupası'nı da kazanırız" şeklinde konuştu.