Beşiktaş'ta Ghezzal'dan şampiyonluk hesabı: "Olay basit, yenersek şampiyonuz..."

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ghezzal'ın açıklamaları;

"Kaybettik bugün. Benim gol atmış olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız. Kendimiz ve taraftarımız için her şeyi vereceğiz."

"Çok da konuşacak bir şey yok. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz. Yenip şampiyon olacağız. İnşallah kupada da galip gelip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...